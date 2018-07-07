Times: Мэй пригрозила уволить Джонсона, если он «подорвёт» соглашение по брекситу

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила уволить министра иностранных дел Бориса Джонсона, если он попытается «подорвать» достигнутое её кабинетом соглашение по брекситу, сообщает The Times. Как пишет издание, кабинет Мэй принял предварительное решение об «общем с ЕС своде правил» относительно промышленных и сельскохозяйственных товаров и о выходе Великобритании из единого рынка услуг с Евросоюзом.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй добилась единства кабинета министров в отношении «мягкого» решения по брекситу, которое позволит Великобритании частично сохранить доступ к единому рынку, сообщают журналисты The Times Фрэнсис Эллиотт и Сэм Коутс.

Мэй также пообещала «уволить Бориса Джонсона, если он будет стремиться подорвать соглашение по брекситу». По словам премьер-министра, соглашение о свободной торговле, в пользу которого выступают сторонники брексита, может «расколоть ЕС».

«Пока мы прорабатывали нашу политику по брекситу, я позволяла коллегам по кабинету выражать свои личные взгляды. Достижение соглашения по этому предложению означает, что теперь дела обстоят иначе, а коллективная ответственность полностью восстановлена», — заявила Мэй.

Согласно достигнутому соглашению, Великобритания будет связана с ЕС «общим сводом правил» касательно промышленных и сельскохозяйственных товаров и выйдет из единого рынка услуг. В свою очередь, радикальные сторонники брексита выразили опасение, что проект соглашения может существенно ограничить возможность Великобритании заключать сделки о свободной торговле со странами, не входящими в ЕС, резюмируют авторы The Times.