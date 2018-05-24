Sky News: Борис Джонсон «раскусил» российского пранкера за 18 минут

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон провёл 18-минутный телефонный разговор с российским пранкером, который представился премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передаёт Sky News. Как отмечает канал, Джонсон сумел раскусить пранкера лишь после того, как тот рассказал об отравленном премьер-министре Польши, который пришёл в себя лишь благодаря антидоту под названием «Опохмел».

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон провёл 18-минутный телефонный разговор с российским пранкером, который представился «премьер-министром Армении» Николом Пашиняном, передаёт Sky News.

Собеседники успели обсудить Россию, Владимира Путина и отравление в Солсбери. Позднее источник канала в дипломатических кругах назвал этот звонок «отчаянной попыткой Кремля спасти лицо». На Даунинг-стрит уже заявили о начале расследования инцидента.

Разговор с «премьер-министром» Джонсон начал, поздравив того с «выдающимися успехами». «Вы определённо можете рассчитывать на Великобританию, и мне очень нравятся ваши взгляды и то, чего вы пытаетесь достичь», — заверил «Пашиняна» британский министр.

Вскоре русло разговора повернулось в сторону России. Джонсон заявил, что Великобритания надеется на улучшение отношений с Арменией, добавив, что Россия, судя по всему, «неспособна воздерживаться от зловредной деятельности того или иного рода».

Глава британского МИД рассмеялся, когда «армянский премьер» сказал, что «надеется, что российский президент не отравит его «Новичком» на грядущих переговорах. Под «Новичком» пранкер имел в виду нервно-паралитический агент, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.

«Единственное, на что реагируют русские, — это решимость и твёрдость», — посоветовал Джонсон своему собеседнику.

Полная запись была выложена в четверг на канале YouTube двумя пранкерами, известными как Вован и Лексус.

Во время телефонного звонка глава британского МИД заявил, что Лондон «почти на 100 процентов уверен, что за отравлением в Солсбери стоит Россия». «Мы сделаем ещё больше, чтобы наглядно это показать», — пообещал Джонсон, добавив, что Великобритания будет увеличивать давление на «олигархов в окружении Путина».

Однако Джонсон положил трубку, когда пранкер поведал ему о том, что кто-то недавно отравил премьер-министра Украины*, однако тот быстро пришёл в себя, приняв антидот**, «который всегда носит с собой».

«Судя по всему, это была последняя отчаянная попытка Кремля спасти лицо, после того как его осудили по всему миру после покушения на Скрипалей», — заявил источник Sky News в британских дипломатических кругах. — Борис довольно быстро их раскусил и закончил разговор».

* Так сказано в оригинале. В действительности речь шла о премьер-министре Польши, а не Украины (прим. ИноТВ).

** По версии пранкера, «антидот» назывался «Опохмел» (прим. ИноТВ).