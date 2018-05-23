Джонсон: «Северный поток — 2» угрожает Европе «зависимостью от враждебной России»

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон осудил решение Берлина продолжить строительство «Северного потока — 2», сообщает The Guardian. Великобритания «твёрдо настроена на поддержку Украины» в этом вопросе, и нельзя допустить «зависимости Европы от энергетической монополии враждебной России», подчеркнул политик.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон осудил намерение Германии продолжить строительство газопровода «Северный поток — 2», так как это усилит зависимость европейцев от «враждебной России», пишет журналист The Guardian Патрик Уинтур. В своём письме пропольски настроенным членам британского парламента Джонсон заявил, что следует обратить внимание на «спорность газопровода, идущего через Европу», и добавил, что «евроатлантическое единство остаётся самым сильным инструментом в противостоянии враждебной деятельности России».

Кроме того, Джонсон призвал не допустить «монополии одного-единственного поставщика» энергоносителей. По его словам, ЕС необходимо внести поправки в директивы ЕС, чтобы достичь равноправного партнёрства между странами, участвующими в транзите газа. Несмотря на то что Джонсон не призывал к остановке строительства «Северного потока — 2», по его словам, Великобритания «твёрдо настроена на поддержку Украины в этом вопросе».

В свою очередь, Германия заявляет, что газопровод необходим, чтобы покрыть недостаток в энергии из-за постепенного отказа от АЭС и ожидаемого сокращения поставок из Норвегии и Нидерландов. В последние недели США стали оказывать давление на Берлин с целью прекратить строительство газопровода, что заставило Ангелу Меркель заявить, что «Северный поток — 2» — это «чисто коммерческое решение без политического подтекста». Давление Вашингтона частично вызвано «злободневным вопросом о господстве России в отношении спроса ЕС на энергоносители», однако Германия расценила вмешательство Америки как экономическое наступление с целью повысить её поставки сжиженного газа на европейский рынок.

Германия окончательно одобрила строительство газопровода в прошлом месяце, однако это ещё не «решённый вопрос», поскольку оппозиция «Северному потоку — 2» растёт во всей Европе, отмечает автор материала. Новый толчок дебатам дала заместитель помощника госсекретаря по энергетической дипломатии США Сандра Оудкирк, заявившая, что газопровод позволит Москве установить «новую технологию наблюдения и прослушки» в Балтийском море.

Оудкирк добавила, что конгресс дал президенту США новые полномочия по введению санкций против нескольких российских проектов газопроводов. В свою очередь, Германия стремится к соглашению, которое позволит Киеву остаться поставщиком, что, по мнению Берлина, может помочь в «нормализации отношений между Украиной, Россией и Германией». В таком случае протесты ЕС могут быть проигнорированы, резюмирует автор The Guardian.