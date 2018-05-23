Джонсон: «Северный поток — 2» угрожает Европе «зависимостью от враждебной России»
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон осудил намерение Германии продолжить строительство газопровода «Северный поток — 2», так как это усилит зависимость европейцев от «враждебной России», пишет журналист The Guardian Патрик Уинтур. В своём письме пропольски настроенным членам британского парламента Джонсон заявил, что следует обратить внимание на «спорность газопровода, идущего через Европу», и добавил, что «евроатлантическое единство остаётся самым сильным инструментом в противостоянии враждебной деятельности России».
Кроме того, Джонсон призвал не допустить «монополии одного-единственного поставщика» энергоносителей. По его словам, ЕС необходимо внести поправки в директивы ЕС, чтобы достичь равноправного партнёрства между странами, участвующими в транзите газа. Несмотря на то что Джонсон не призывал к остановке строительства «Северного потока — 2», по его словам, Великобритания «твёрдо настроена на поддержку Украины в этом вопросе».
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