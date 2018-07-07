Английские фанаты о ЧМ-2018: невероятная вечеринка, где встречают рюмкой и улыбкой

В статье для The Guardian трое болельщиков английской сборной решили поделиться своими впечатлениями о чемпионате мира по футболу. По их словам, политические противоречия между Лондоном и Москвой никак не отразились на способности россиян тепло встретить иностранных гостей.

Группа английских болельщиков — Макс Дойл, Говард Киуорс и Уилл Чаттерс, — приехала в Россию, чтобы поддержать свою сборную. Своими впечатлениями от поездки и соревнований они делятся на страницах The Guardian.

По признанию авторов статьи, они с самого начала не верили в «чрезмерно преувеличенный образ кровожадных русских, которым не терпится добраться до какого-нибудь английского фаната». Отчасти их восприятию помогло то, что один из них, Макс, живёт в Москве уже третий год.

И тем не менее, они совсем не ожидали, что первую ночь в Санкт-Петербурге они будут ходить по барам Невского проспекта в компании с ультрас футбольного клуба «Зенит». К удивлению англичан, местных фанатов «шокировала» встреча с кем-то из «настоящей Великобритании». И вместе с тем стало очевидно, что эти «довольно грозного вида» ребята искренне рады показать гостям любимый Питер.

«Макс был единственным членом нашей группы, кто посетил первые два матча Англии в Волгограде и Нижнем Новгороде, но атмосфера везде была почти одинаковой. Настоящий коктейль из невероятно увлечённых болельщиков более слабой команды, в целом прямодушных английских фанатов и большого дополнения в виде дружелюбных, гостеприимных местных жителей», — подчёркивают авторы статьи.

Впечатление от поездки в Волгоград Максу подпортили только рои мошкары, тунисцы, которые за день до матча постоянно норовили сфотографировать его алжирскую «ретро-футболку», и подвыпивший 60-летний ливерпулец, который опрокинул пиво автора статьи, а затем выступал с пустыми угрозами в его адрес.

«После наших первых ночей сигнал стал ясен: Англии здесь рады так же, как и любой другой стране. Очереди россиян в Волгограде и Нижнем, которые хотели сфотографироваться с английскими фанатами и флагами, тому подтверждение», — отмечают Дойл, Киуорс и Чаттерс.

Впервые вместе собраться авторам статьи удалось в Калининграде, где организаторы фан-посольства пригласили их на дружеский матч на стадионе «Балтика». Пропустив перед этим пару стаканчиков местных слабоалкогольных напитков, троица находилась не в лучшей форме для игры в футбол. Но возможность была слишком хорошей, чтобы от неё отказываться.

Они сыграли два матча. В первом они проиграли калининградской фанатской команде со счётом 2:0, а затем потерпели поражение от «хорошо укомплектованных» бельгийцев — 2:1. Тон соревнований был дружелюбным, и местные СМИ были рады услышать позитивные отзывы от иностранцев. После игры все команды собрались перед камерами и подпевали друг другу, «насколько это было возможно».

Несмотря на порванные шорты и недовольство Говардом, который впервые за 10 лет стоял на воротах, и урока, который извлекли англичане — никогда так больше не готовиться к матчу в будущем, — эта фанатская встреча стала «великолепным опытом и неожиданным удовольствием».

«Хотя мы прекрасно понимаем, что во время чемпионата мира никогда нельзя увидеть истинную природу страны, чрезмерный негатив прессы, направленный на Россию в преддверии турнира, не смог предугадать то, что стало невероятной вечеринкой. Очевидно, что политическая неразбериха между Британией и Россией никак не сказалась на способности местного населения встречать путешествующих фанатов ryumka полной водки и улыбкой на лице», — заключают Дойл, Киуорс и Чаттерс.