CNN: благодаря ЧМ болельщикам с инвалидностью стало гораздо легче жить в России

Россия делает серьёзные успехи в плане создания безбарьерной среды на стадионах, сообщает CNN. Как рассказали в интервью каналу российские и международные эксперты, болельщикам с инвалидностью сегодня стало гораздо легче посещать спортивные мероприятия, чем десять лет назад.

Думаю, что большинство из нас согласится с тем, что чемпионат мира невероятно захватывает. Однако возможность смотреть футбол многие из нас принимают как данность. Если у вас есть какие-то нарушения здоровья, то путешествие на стадион может стать для вас тяжёлым испытанием. Особенно в России. Или, по крайней мере, так было раньше. С подробностями Аманда Дэвис.

АМАНДА ДЭВИС, спортивный корреспондент CNN: Помню, пять лет назад во время подготовки к зимним Олимпийским играм в Сочи и Паралимпиаде были сообщения о (плохих. — ИноТВ) условиях, созданных в России для людей с инвалидностью. Human Rights Watch сообщала о социальной дискриминации, с которой столкнулись дети с инвалидностью. Но в прошлом году, когда я отправилась на стадион в Казани во время Кубка конфедераций, меня среди прочего поразило количество мест для лиц в инвалидных колясках — целый средний уровень с сидениями для сопровождающих. В Санкт-Петербурге всё обстояло так же, а в Москве сервис для маломобильных болельщиков выглядел лучше, чем на стадионах Англии или где-нибудь в Европе. Здесь налицо большой сдвиг.





Поэтому мы встретились с российской болельщицей и специалистом по обеспечению доступа лицам с инвалидностью Еленой Поповой и попросили её рассказать, что она думает о стадионах, подготовленных для ЧМ, а также поделиться впечатлениями о воскресной победе России над Испанией в одной восьмой финала.

ЕЛЕНА ПОПОВА, специалист РФС по работе со зрителями с инвалидностью: Здравствуйте, меня зовут Елена, и сегодня очень важный день. Я собираюсь на стадион, на самый большой стадион в России — «Лужники», — чтобы посмотреть восхитительный матч Россия — Испания.

Всё было очень легко и удобно, потому что если вы не знаете, куда ехать, или вам что-то непонятно, то вы можете просто спросить, куда идти. Очень хорошо, что здесь установлен низкий прилавок, к которому я могу подъехать без очереди и купить еду и напитки. Всё очень просто.

Мне кажется, что это самый удобный и доступный стадион в России, потому что здесь нигде нет никаких препятствий. Здесь есть лифты, а всё нужное для людей с инвалидностью находится под боком, как, например, пункт неотложной помощи. (Трибуны. — ИноТВ) очень низкие, и вы можете полностью погрузиться в игру, и ничто вам не помешает.

Главное, что нужно знать и понимать, так это то, что на этом стадионе люди с инвалидностью не отличаются от обычных людей, вам ничто не мешает, и вы без каких-либо проблем просто отправляетесь на своё место. Вы на одной волне с другими болельщиками. Вы можете болеть за свою команду. Никаких проблем нет, и вы просто наслаждаетесь игрой, ничто вас не отвлекает, и вы уходите в неё с головой. Это просто невероятно. Поэтому я и езжу на стадионы и смотрю футбол вживую.

АМАНДА ДЭВИС: Чтобы узнать немного больше о том, как и почему здесь, в России, изменилось отношение к инвалидности, и о том, какую роль может сыграть футбол, мы провели на этой неделе круглый стол, в котором, кроме Елены, специалиста РФС по работе со зрителями с инвалидностью, участвовали также российский журналист Роберт Устян и директор департамента национальных ассоциаций ФИФА, основательница CAFE (Центра доступа к футболу в Европе) Джойс Кук.

Насколько распространено то, что вы видели в «Лужниках»? Это один стадион такой — или в России это обычное дело?



ЕЛЕНА ПОПОВА: Все, кто был на матче в воскресенье, чувствовали одно и то же. Мы все чувствовали одно и то же, и это было потрясающе. И мы не сталкивались ни с какими проблемами или препятствиями, ни с чем, что могло бы помешать нам попасть на стадион и ощутить эту атмосферу…

АМАНДА ДЭВИС: Когда в прошлом году я приезжала сюда на Кубок конфедераций, я прошла на стадион... Первый стадион, который я посетила, был в Казани. И я увидела, что буквально весь средний ярус доступен для зрителей на инвалидных креслах. Это не норма, это лучше, чем требуется. Не правда ли?

ДЖОЙС КУК, директор департамента национальных ассоциаций ФИФА: Я бывала здесь в 2007 году, на отборочном матче Россия — Англия. Мы были на стадионе «Лужники». И они плохо представляли себе, как обеспечить доступ на стадион болельщикам с инвалидностью. Так что, должна сказать, проделанный путь, эти преобразования просто поразительны! А я много лет была самым жёстким критиком. То, что сделала для людей с инвалидностью Россия, благодаря чемпионату мира, ФИФА и оргкомитету, действительно повлияет на ситуацию. Потому что это уже происходит. Теперь люди с инвалидностью видят, что это норма. Другие болельщики видят, что это норма. Вот увидите, ситуация изменится!



РОБЕРТ УСТЯН, российский журналист: Уже изменилась. Взять хотя бы меня: эта замечательная леди, которая сидит со мной рядом, изменила моё восприятие! Когда я был в Ванкувере, я вышел из автобуса, который привёз меня из аэропорта, и подумал: «Почему здесь так много людей в инвалидных креслах? Что не так с этим городом?» И только вернувшись в свою страну, я понял, в чём проблема: наша среда не дружественна к этим людям. В этом-то и заключается главная трудность.

АМАНДА ДЭВИС: Когда вы росли и ещё не были знакомы с Еленой, как вы воспринимали людей с инвалидностью, людей в инвалидных креслах? Что вам говорили?

РОБЕРТ УСТЯН: У меня было такое чувство, Аманда, что этих людей не существует. Вот в чём дело: когда вы видите человека в инвалидном кресле, это напоминает вам о чём-то болезненном. Понимаете? О таких проблемах, как невозможность войти в бар или ресторан. Иногда мы с Еленой 20 минут искали кафе в центре Москвы, потому что ей нужны особые условия. Вот в чём проблема.

ДЖОЙС КУК: Знаете, я большую часть жизни прожила без инвалидности, а когда я стала человеком с инвалидностью, меня это сильно подкосило — я два года не выходила из дома. И именно любовь к футболу вернула мне уверенность. Вот какой эффект это оказывает. И, возвращаясь к тому, о чём вы говорили, Аманда: когда приходишь на казанский стадион и видишь все эти места для людей с инвалидностью по всему стадиону, это говорит больше, чем могут сказать любые слова. Ведь такой человек, который — как, например, вы — никогда не задумывался об инвалидности, вдруг начинает её видеть, она для него начинает существовать.

АМАНДА ДЭВИС: Как изменилась ситуация с 2004 года, когда вы впервые пошли на футбол?

ЕЛЕНА ПОПОВА: Она шаг за шагом меняется, и в настоящий момент она налаживается, а после чемпионата мира у нас также останется наследие. А я хотела бы пригласить людей приехать сюда, чтобы всё увидеть самим.

РОБЕРТ УСТЯН: Знаете, от чего лично мне больно? От того, что британский журналист с CNN делает вот такую передачу об инвалидности. А вот Елену — поправь меня, если это не так, — ни разу не пригласили ни на один российский телеканал, чтобы во всеуслышание высказаться по этому вопросу. И раз уж мы обсуждаем осведомлённость и наследие, давайте постараемся сделать так, чтобы эта сказка — и для меня, как противника дискриминации, и для Елены, которая денно и нощно борется за права болельщиков с инвалидностью, — не закончилась после финального свистка на стадионе «Лужники».

РОБЕРТ УСТЯН: Каково главное препятствие для создания доступных для всех стадионов и приближения к безбарьерной среде: отношение людей или же деньги?

ДЖОЙС КУК: Отношение людей.

ЕЛЕНА ПОПОВА: Отношение.

ДЖОЙС КУК: Раз за разом, раз за разом так происходит. Вот бы мне все эти годы давали доллар каждый раз, когда я слышала от кого-нибудь: «Это же старый стадион, нельзя его сделать доступным для всех», а потом этот кто-нибудь пристраивал VIP-ложу или что-то ещё… Так что всё дело действительно в отношении людей и их готовности действовать. Но обратить всё вспять уже не получится, процесс идёт, барьеры для болельщиков с инвалидностью убирают, а прочие болельщики уже не захотят, чтобы это изменилось. Так что обещаю вам, всё будет позитивно. А опыт у меня в таких делах есть, я ведь путешествовала по миру и работала на многих турнирах…

РОБЕРТ УСТЯН: Джойс, нынешний чемпионат — лучшее, что случилось с Россией со времён полёта Юрия Гагарина в космос. В этом плане я с вами солидарен, поверьте.

АМАНДА ДЭВИС: Но в каком же, на ваш взгляд, положении находится по этому вопроса Россия по сравнению с другими европейскими странами?

ДЖОЙС КУК: Вот в каком положении она была в 2007 году, когда я сюда только приехала, не только в плане инфраструктуры, но и в плане понимания ситуации — и в каком она сейчас: столько волонтёров, всех их специально готовят, чтобы они понимали ситуацию с инвалидностью… Иными словами, приём нам оказывают тёплый. А когда ты человек с инвалидностью, самое главное в футбольном матче — это твой собственный страх: насколько легко меня примут? Насколько легко мне будет, собственно говоря, попасть на стадион? Вот такого рода аспекты. Но это — уже начало, это начало. Вы это понимаете, и я тоже понимаю. Это начало.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 06 июля 2018 года.