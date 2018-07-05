Welt: домашний ЧМ-2018 уже стал для россиян «летней сказкой»

Для российских болельщиков чемпионат мира по футболу — «летняя сказка». По их мнению, предстоящий матч против Хорватии — всего лишь этап на пути к вершине, передаёт Welt. Даже если в одной четвёртой финала всё и закончится, их разочарование будет несильным, ведь так хорошо, как сейчас на домашнем мировом первенстве, в последний раз сборная России играла 48 лет назад, отмечает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер.

В сердце российской столицы празднуют как следует — хозяева наслаждаются своим чемпионатом мира по футболу. Всему виной — в первую очередь яркое выступление национальной сборной. В начале мирового первенства едва ли кто-то мог подумать, что российская команда, которую часто называли слабой, так далеко пройдёт. Перед одной четвёртой финала Россия — Хорватия царят почти что запредельные эйфория и оптимизм.

В Москве чрезвычайное положение. После триумфа россиян над Испанией восторг хозяев не знает границ. Теперь всё возможно, утверждают болельщики. По их мнению, предстоящий четвертьфинал против Хорватии — всего лишь этап на пути к вершине.

БОЛЕЛЬЩИЦА: Ни на секунду не сомневаемся, что Россия выиграет.

БОЛЕЛЬЩИК: До конца! Ребята — молодцы! Россия — чемпион!

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Москва немного не узнаёт сама себя. Благодаря чемпионату мира по футболу и успехам сборной часто одеревенелый и полный запретов город превратился в красочную метрополию. В настоящий момент толерантность, жизнерадостность и оптимизм — визитная карточка города. Забивака и другие товары с фанатской атрибутикой разлетаются как горячие пирожки. Вот какая очередь выстроилась перед официальным магазином чемпионата мира по футболу на Красной площади.

По другую сторону кремлёвских стен находится кабинет президента. Шеф чемпионата мира Путин доволен тем, как проходит турнир. При этом он редко показывается на публике: удар по воротам на Красной площади, один раз посетил стадион — и на этом всё. По словам знатока Кремля Роберта Устяна, Путин демонстративно держится в стороне.

РОБЕРТ УСТЯН, активист фанатского движения: Для него всё идёт хорошо. Чемпионат добавляет ему очков как во внутренней, так и во внешней политике. Ему не нужно постоянно показываться на публике — это было бы контрпродуктивно. В настоящее время изо дня в день Россия доказывает, что она в состоянии провести турнир на высочайшем международном уровне.

Пока для Путина и многих российских болельщиков мировое первенство по футболу — летняя сказка. Даже если в одной четвёртой финала всё и закончится, разочарование будет несильным, ведь так хорошо, как сейчас на домашнем чемпионате мира, в последний раз сборная играла 48 лет назад.

Дата выхода в эфир 05 июля 2018 года.