Wall Street Journal: ЧМ-2018 ломает стереотипы о русских в глазах иностранцев

Чемпионат мира 2018 года преподносит множество сюрпризов как на футбольном поле, так и за его пределами, пишет The Wall Street Journal. При этом отмечается, что ЧМ-2018 не только ломает стереотипы о России у иностранцев, демонстрируя первоклассную инфраструктуру, безупречную подготовку и дружелюбие людей, но и удивляет самих россиян.

Чемпионат мира 2018 года преподносит множество сюрпризов как на футбольном поле, так и за его пределами, пишет The Wall Street Journal.

Так, действующие чемпионы мира — сборная Германии — не вышли из группового этапа, а сборная России нанесла поражение сборной Испании. Кроме того, сам турнир до сих пор проходит «на удивление гладко», оставляя у почти миллиона туристов приятные впечатления от России.

При этом американская газета отмечает, что пребывание в России в значительной степени превосходит ожидания гостей ЧМ-2018. Связано это, в первую очередь, с тем, что Олимпиада в Сочи была омрачена множеством проблем: от сломанных дверных ручек до разоблачения государственно спонсируемой системы допинга, — а также с непростой политической обстановкой в преддверии чемпионата. Кроме того, существовали опасения относительно уровня обеспечения безопасности и транспортной инфраструктуры в стране.

Однако тот факт, что чемпионат мира в России проходит весьма гладко, не является случайностью. Подготовка к ЧМ-2018, призванному «узаконить почти 20-летнее правление Путина и улучшить ужасный международный имидж России», продолжалась на протяжении многих лет.

«Атмосфера абсолютно потрясающая. В нашей стране никогда ещё не было столько гостей. Это потрясающе!» — приводит издание слова генерального директора оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексея Сорокина.

The Wall Street Journal отмечает, что ЧМ-2018 не только ломает стереотипы о России у иностранцев, демонстрируя первоклассную инфраструктуру, безупречную подготовку и дружелюбие людей, но и удивляет самих россиян.

Россия потратила $12 млрд на подготовку к мундиалю, направив средства не только на строительство стадионов и аэропортов, но и на маскировку бедности и стагнации в экономике России.

Издание сообщает, что ряд изменений, например, новый аэропорт в Самаре, а также ремонт дороги, соединяющей город на Волге с другим местом проведения матчей ЧМ-2018 Казанью, качественно улучшили жизнь местных жителей. Однако другие изменения, в том числе попытка в короткие сроки решить проблему бездомных собак, вызвали широкую критику общественности.

Так или иначе, на время проведения чемпионата мира российские улицы наполнились атмосферой праздника, россияне отказались от своей привычной «социальной сдержанности», радушно встречая гостей со всего мира, а полиция смягчила отношение к таким вопросам, как публичное распитие алкогольных напитков.

Тем не менее многие россияне скептически относятся к изменениям, произошедшим в стране.

«Я уже видел всё это в Сочи: улыбчивых полицейских, дружелюбных таксистов, вежливых чиновников. Через месяц всё вернулось на круги своя», — цитирует издание москвича Дмитрия Перлина.

При этом наиболее вероятной причиной эйфории, охватившей россиян, The Wall Street Journal считает успехи на ЧМ-2018 сборной России, чьи шансы на успех до начала чемпионата оценивались весьма низко.

Однако на этот раз сборная России дала своим болельщикам повод для празднования, выйдя в четвертьфинал чемпионата мира по футболу впервые с 1970 года. Тем не менее правительство России поспешило воспользоваться моментом для усиления подавления инакомыслия и продвижения непопулярных реформ. При этом, несмотря на то что в результате подобных мер уровень поддержки Владимира Путина в стране упал, издание полагает, что все эти проблемы остались в тени российского футбольного праздника.

При этом и за пределами России футбол начинает выходить на первый план. Так, несмотря на то что прежде политические деятели Швеции намеревались бойкотировать ЧМ-2018, министр иностранных дел страны Маргот Валльстрём всё-таки решила поддержать сборную Швеции личным присутствием.

The Wall Street Journal отмечает, что всё больше фанатов со всего мира стремятся в Россию. А те, кто уже имел шанс побывать в стране, благодарны за тёплый приём. Так, после встречи сборных Англии и Колумбии, болельщики последней скандировали в московском метро: «Россия, спасибо».