Euronews: иностранные болельщики довольны гостеприимством России

Как рассказали в интервью Euronews болельщики, приехавшие из разных стран на ЧМ по футболу, в России их очень порадовал тёплый приём. По их словам, российская реальность опровергла все страхи и предубеждения по поводу безопасности. Дружеская атмосфера на улицах и стадионах стоит того, чтобы каждый хотя бы раз в жизни побывал в России, отмечают иностранные любители футбола.

Команд всё меньше, а энтузиазм болельщиков всё больше! Телеканал Euronews поинтересовался, как чувствуют себя в России фанаты сборных, прошедших в плей-офф чемпионата мира по футболу.

КАССИАНО, болельщик из Бразилии: Самое лучшее, что есть в России, — это, конечно, люди. Нам здесь оказали очень тёплый приём. Я вообще уверен, что всем надо побывать в России хотя бы раз в жизни!

В Казани уже прошли пять матчей первенства, в том числе два с участием Франции. И французские болельщики, похоже, остались довольны.

СИМОН, болельщик из Франции: По правде говоря, у меня было немало предубеждений о России. Не знал, что думать о русских. Но нас встретили очень хорошо.

А вот что рассказали фанаты английской сборной перед матчем с Колумбией в Москве.

МАРК, болельщик из Великобритании: Когда я решил поехать в Россию, то многие мои друзья говорили мне: «Будь осторожнее», — думали, что здесь опасно. Но уже в самом начале чемпионата мы поняли, что атмосфера очень дружеская. По правде говоря, я даже думаю, что здесь более безопасно, чем в моём родном Ноттингеме.

Дата выхода в эфир 03 июля 2018 года.