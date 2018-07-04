Guardian: Москва «искушает» Терезу Мэй новым приглашением на ЧМ-2018

Даже новое приглашение России и успехи англичан на ЧМ по футболу не в силах пошатнуть решимость британского премьера Терезы Мэй и заставить её отказаться от бойкота, пишет The Guardian. А вот шведские власти, которые изначально тоже грозились игнорировать турнир, теперь объясняют, что их бойкот касался лишь группового этапа и они не прочь посмотреть на игру их сборной с Англией.

После того как сборная Англии по футболу обыграла Колумбию в одной восьмой и вышла в четвертьфинал, Россия предложила премьер-министру Великобритании Терезе Мэй отказаться от «министерского бойкота» чемпионата мира*, сообщает The Guardian.

Как утверждают на Даунинг-стрит, пока решимость Мэй не пошатнулась, так что, несмотря на приглашение, объявленный после покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию бойкот на посещение ЧМ в России для министров и членов королевской семьи продолжается.

Конечно, пока рано загадывать, что будут делать британские политики, если их сборная выйдет в финал, отмечает издание. Но Мэй, которая в последний раз в качестве символического жеста появлялась на футболе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, всё-таки за турниром следит.

А вот Швеция, с которой англичане будут играть в четвертьфинале 7 июля в Самаре, на поверку оказалась менее непреклонной. Так, британские власти были уверены в том, что, как и пообещал шведский премьер-министр Стефан Лёвен, никто из его кабинета не появится на матчах национальной сборной в России. Однако, как выясняется, восторг вокруг стремительного продвижения шведов по турнирной таблице и возможности выйти в полуфинал, оставив за собой британцев, «важнее политики».

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём объяснила, что бойкот распространялся лишь на церемонию открытия и матчи группового этапа. «У нас другая ситуация. Футбол — это нечто объединяющее. Дания тоже направит (на матч. — ИноТВ) своих. Великобритания не будет против, что мы туда едем. По понятным причинам, то, что они будут делать, зависит от того, что будет происходить на футболе. Не думаю, что они определились. А мы продолжим поддерживать нашу команду», — заявила Вальстрём шведским СМИ. Министр подчеркнула, что все её коллеги хотят поехать в Россию.

На игры сборной Англии в Москве и Нижнем Новгороде приходил посол страны в России Лори Бристоу — технически это бойкот, распространяющийся лишь на министров и королевскую семью, не нарушает, отмечает газета. С самого начала чемпионата британское посольство вообще предпочитает действовать достаточно деликатно, появляясь на мероприятиях в рамках ЧМ, но при этом поддерживая официальную позицию. Так, заместитель посла Линдси Сколл участвовала в церемонии возложения цветов к военному мемориалу в Волгограде и отметила очень тёплый приём, который ждал британцев в городе.

* Представитель посольства РФ в Лондоне опроверг информацию о новом приглашении, заявив, что индивидуальные приглашения британским политикам на чемпионат мира не направлялись и, соответственно, не отзывались (прим. ИноТВ).