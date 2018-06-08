Bloomberg рассказал о провале бойкота ЧМ-2018

Жёсткая линия Великобритании, которая предложила бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, практически не была поддержана другими странами, сообщает Bloomberg. Несмотря на дело Скрипалей, обвинения во вмешательстве в выборы в США, поддержку Башара Асада, войну на Украине и отказ королевской семьи и официальных лиц Великобритании от поездки в Россию, Владимир Путин одержал «огромную философскую победу».

В середине мая российский миллиардер Роман Абрамович пропустил финал Кубка Англии на стадионе Уэмбли в Лондоне, где его команда «Челси» обыграла «Манчестер Юнайтед». Британские чиновники не продлили визу Абрамовича, заставив его платить за холодные отношения Великобритании с Кремлём после отравления бывшего российского шпиона и его дочери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже заявила, что ни один британский министр или дипломат не поедет на чемпионат мира по футболу в России. «Взять на прицел» русского, который наиболее тесно связан с футболом, — это логичный следующий шаг, утверждает Bloomberg.

Восемь лет назад, когда Россия получила право на проведение самого популярного спортивного события планеты, Владимир Путин ясно дал понять, что при помощи чемпионата он намерен выставить свою страну в лучшем свете. Однако сегодня внимание мировой общественности приковано к Путину в связи с обвинениями в адрес Москвы во вмешательстве в выборы в США, её поддержкой жестокого правительственного режима Сирии и украинским конфликтом.

Несмотря на всё это, президент России, как отмечает издание, «настроен на победу». Жёсткая линия Великобритании практически не была поддержана другими странами: только Исландия заявила, что её официальные лица будут держаться подальше от чемпионата из солидарности. Владимир Путин использовал чемпионат — так же как и Олимпийские игры в Сочи в 2014 году — в качестве предлога для инвестиций в инфраструктуру. Россия потратила около $11 млрд на чемпионат мира — не только на стадионы, но и на модернизацию аэропортов и транспорта по всей стране.

«Это обеспечивает его надёжной позицией, и — Бог свидетель — он достаточно за это заплатил», — считает директор Института Кеннана Мэтью Роянски. — Он проявит себя настолько представительным, любезным и дипломатичным, насколько он может им быть. Если он ищет похвалы и лести со стороны мировых лидеров, то этого, вероятно, не будет, и я подозреваю, что он это знает».

После того как Великобритания обвинила Россию в отравлении Скрипалей отравляющим веществом нервно-паралитического действия «Новичок», премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что, хотя сборная Англии примет участие в чемпионате мира, королевской семьи и других официальных лиц Великобритании там не будет. Впервые за более чем десять лет, как отмечает издание, на чемпионат по футболу не поедут ни принц Уильям, президент Футбольной ассоциации, ни принц Гарри. В марте министр иностранных дел Борис Джонсон высказал мысль о том, что Путин будет купаться в лучах славы чемпионата, как это было с Гитлером во время Олимпийских игр 1936 года в Берлине.

«Это огромная философская победа для Путина, — отмечает основатель Hermitage Capital Management Билл Браудер, ярый противник Путина, который сколотил состояние, инвестируя в Россию в 1990-х годах. — Он знает, что большинство британцев больше интересует их футбол, чем политика России». На это рассчитывает ночной клуб в Волгограде, где сборная Англии 18 июня сыграет с Тунисом. Бар «Грядушка» будет предлагать гостям коктейль под названием «Новичок», состоящий из сверхсекретных ингредиентов, включая экстракты берёзовых листьев.

Как пишет Bloomberg, Владимир Путин позаботился о том, чтобы места проведения чемпионата были подготовлены, и всюду говорил о значимости проведения в России этого мероприятия в первый раз. Президент России поучаствовал в рекламном ролике, на котором он отдал пас головой президенту ФИФА Джанни Инфантино в Кремле. Он также лично пригласил Зеппа Блаттера, бывшего президента ФИФА, которого отстранили от футбола на шесть лет после коррупционного скандала, что вызвало неоднозначную реакцию. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмахнулся от возможного бойкота мероприятия, заявив, что «в чемпионате мира по футболу главное — не приезд чиновников или официальных представителей, главное — это игра команд».