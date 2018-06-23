Independent: реверансы Терезы Мэй уместнее в театре, чем перед королевской семьёй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время визита в новый реабилитационный центр для военнослужащих поприветствовала принца Уильяма странным глубоким реверансом, пишет The Independent. Это уже не первый раз, когда глава британского правительства замечена за таким необычным жестом, не соответствующим правилам этикета и больше подходящим для любительского театра.

На встрече в Ноттингемшире Тереза Мэй поприветствовала принца Уильяма довольно странным реверансом, пишет британская газета The Independent.

Премьер-министр изобразила необычно глубокий реверанс, когда пожимала руку герцогу Кембриджскому во время визита в недавно построенный центр реабилитации в четверг. По словам официального представителя королевской семьи, по правилам положено делать реверанс или поклон перед членом королевской семьи и, в особенности, перед королевой, однако в данном случае глубина реверанса была следствием «личного выбора», а не установленных предписаний. Королевской семье неизвестно о наличии специального свода правил для премьер-министра, сообщается в статье.

Как отмечает издание, принц Уильям и Тереза Мэй присутствовали среди 300 делегатов, посетивших реабилитационный центр в Ноттингемшире, обустройство которого обошлось в 300 млн фунтов. Центр предназначен для оказания помощи раненным военнослужащим, уточняет британская газета.

Это уже не первый раз, когда Тереза Мэй выполняет такие курьёзные приседания, напоминает The Independent. Ранее фотографам удалось запечатлеть её за низким книксеном перед королевой, а также перед Кэтрин, герцогиней Кембриджской.

Seeing Theresa May curtsy for the Royal Family is one of the funniest (& most awkward) things I’ve seen for a while pic.twitter.com/yYyZO3cUEG — A (@iamamoum) June 22, 2018

Однако если поклон является знаком уважения, он выполнен технически неправильно, отмечает издание. В соответствии с правилами этикета, членов королевской семьи полагается приветствовать коротким и чётким наклоном головы. Глубокий реверанс, даже если обычно совершается из добрых намерений, лучше всего подходит для любительской сцены драматического театра и может стать поводом для веселья в королевских кругах, поясняется в книге правил этикета английского издательства Debrett’s.

Как сообщается в статье, этот случай произошёл с Терезой Мэй вскоре после важнейших переговоров по поводу брексита: недавно она победила в ходе парламентского голосования, заблокировав предложение, которое дало бы парламенту больше полномочий в контролировании ситуации в случае брексита «без сделки» с ЕС.

Также премьер-министр готовится к голосованию по поводу предлагаемой третьей взлётно-посадочной полосы в аэропорту Хитроу. Как подтвердила Тереза Мэй, критикующий идею расширения аэропорта министр иностранных дел Борис Джонсон не будет присутствовать при этом голосовании, потому что в это время он будет находиться в зарубежной поездке, сообщает The Independent.

Youtube.com / James Sheen