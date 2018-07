Independent: реверансы Терезы Мэй уместнее в театре, чем перед королевской семьёй

На встрече в Ноттингемшире Тереза Мэй поприветствовала принца Уильяма довольно странным реверансом, пишет британская газета The Independent.

Премьер-министр изобразила необычно глубокий реверанс, когда пожимала руку герцогу Кембриджскому во время визита в недавно построенный центр реабилитации в четверг. По словам официального представителя королевской семьи, по правилам положено делать реверанс или поклон перед членом королевской семьи и, в особенности, перед королевой, однако в данном случае глубина реверанса была следствием «личного выбора», а не установленных предписаний. Королевской семье неизвестно о наличии специального свода правил для премьер-министра, сообщается в статье.

Как отмечает издание, принц Уильям и Тереза Мэй присутствовали среди 300 делегатов, посетивших реабилитационный центр в Ноттингемшире, обустройство которого обошлось в 300 млн фунтов. Центр предназначен для оказания помощи раненным военнослужащим, уточняет британская газета.

Это уже не первый раз, когда Тереза Мэй выполняет такие курьёзные приседания, напоминает The Independent. Ранее фотографам удалось запечатлеть её за низким книксеном перед королевой, а также перед Кэтрин, герцогиней Кембриджской.

Seeing Theresa May curtsy for the Royal Family is one of the funniest (& most awkward) things I’ve seen for a while pic.twitter.com/yYyZO3cUEG