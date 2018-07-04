Washington Post Оригинал

WP: японцы впечатлили всех на ЧМ своей аккуратностью и русским «спасибо»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Японская сборная оставила о себе хорошую память на чемпионате мира, хотя и не прошла в следующий этап: безупречно чистые раздевалки и даже благодарственную записку хозяевам на русском. И хотя японские болельщики были потрясены поражением в игре с Бельгией, они тоже убрали за собой весь мусор на трибунах. Эту прекрасную традицию японцев на ЧМ уже все оценили, отмечает The Washington Post.
WP: японцы впечатлили всех на ЧМ своей аккуратностью и русским «спасибо»
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В минувший понедельник Япония выбыла из чемпионата мира после поражения в игре с Бельгией, хотя смогла забить в этом поединке два гола. И проигрыш на последних минутах встречи стал настоящей трагедией как для игроков, так и для болельщиков японской команды. Некоторые зрители даже разразились рыданиями. Но даже невзирая на это тяжёлое поражение, японские футболисты и болельщики оставили в России добрую память, произведя «неизгладимое впечатление» на всех своей вежливостью и любовью к чистоте и порядку, пишет The Washington Post.

В частности, даже после проигрыша японская футбольная команда позаботилась о том, чтобы оставить после себя идеально чистую раздевалку. Более того, японцы оставили для хозяев чемпионата записку с надписью на русском языке: «Спасибо», — и подписью на английском, что это благодарность от Японии. Иллюстрирующая это фотография получила широкое распространение в СМИ и соцсетях, вызвав массу позитивных откликов, отмечается в статье.
 
Как поясняют сами японцы, такая традиция поддерживать чистоту прививается у них с самого детства как часть японской культуры. Даже дети в японских школах убирают за собой класс после уроков или после обеденного перерыва. И после заключительного матча своей сборной японские болельщики, несмотря на горечь разочарования, тоже тщательно убрали за собой весь мусор на трибунах, прежде чем уйти. Они продолжали делать это на протяжении всего чемпионата, производя позитивное впечатление на всех остальных, говорится в статье.
 
В свою очередь, игроки японской сборной после игры с Бельгией, ставшей для них последней на этом чемпионате, в знак вежливости поклонились своим болельщикам, которые поддерживали их во время выступления, заключает The Washington Post.

 

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Washington Post США Северная Америка
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