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NTD: «Алые паруса» в Санкт-Петербурге подарили сказку болельщикам мундиаля

Материал представлен в переводе ИноТВ
Болельщики ЧМ-2018 остались под впечатлением от традиционного праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, передаёт NTD. Отмечается, что в этом году красочное шоу привлекло более миллиона зрителей, в том числе множество иностранных болельщиков.

Красочный праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге привлёк более миллиона зрителей. В этом году среди них оказалось много болельщиков чемпионата мира по футболу.

Грандиозный мультимедийный спектакль включает в себя световое и пиротехническое шоу. Действо происходит в акватории Невы. Самый эффектный момент праздника — появление на воде бригантины под алыми парусами.

ЕВГЕНИЙ КОНАТИН, житель Санкт-Петербурга: У нас всегда прекрасно, просто всегда. Но сегодня прямо изумительно. Просто настроение такое, чемпионат. Люди приезжают позитивные. В общем, всех приглашаем к нам.

КЛАУДИО, болельщик из Аргентины: Это потрясающее шоу. Мы приехали на футбольный матч и оказались здесь. Это невероятно: ночь не наступает, всегда светло, а эти фейерверки не угасали больше получаса. Изумительно. Очень красиво.

Праздник «Алые паруса» отмечают в ближайшую к самой длинной белой ночи субботу. Впервые он прошёл в 1968 году. В 79-ом традицию прервали. Возродился праздник 13 лет назад.

Дата публикации 25 июня 2018 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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NTDTV США Северная Америка
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