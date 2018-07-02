Страсть, тактика и усы — мировые СМИ объяснили, как россияне обыграли Испанию

Российская футбольная сборная одержала историческую победу на ЧМ-2018, обыграв не кого-нибудь, а фаворитов турнира — испанцев. В этой игре, при поддержке тысяч фанатов отстававшие технически россияне проявили отличную выдержку и стремление держаться до конца. Ещё одна звёздная сборная едет домой, а Россия впервые со времён СССР выходит в четвертьфинал мундиаля, констатировали мировые СМИ.

«Их команда была худшей в рейтинге перед турниром, но теперь они в четвертьфинале», в то время как, ко всеобщему удивлению, звёздные сборные Аргентины, Португалии, Германии, а теперь и Испании едут домой. Да, чемпионат мира в России полон сюрпризов, заявил в прямом эфире из Москвы спортивный корреспондент CNN Алекс Томас.

Впервые в истории сборная России по футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира, продемонстрировав лучшие результаты для постсоветского спорта. Фавориты турнира, испанцы, показывали великолепную игру, да только, как подчеркнул американский журналист, «страсть, самоотдача и организованность русских принесла победу именно им».

Испанцы заигрались

Казалось бы, в успех россиян заранее не верил никто, даже их собственные соотечественники. Однако бывший капитан немецкой сборной Лотар Маттеус ещё до начала матча предвидел — не всё так просто, «российская команда ещё способна преподнести сюрприз». «Россия — Испания 1:1. Затем дополнительное время или пенальти, где может произойти всё что угодно», — выдал немец прогноз, по которому и развивались последующие события.

У Испании «первоклассная сборная», но уже предыдущие матчи с Ираном и Марокко в рамках чемпионата дали Маттеусу понять, что эта команда не может подобрать свой «правильный ритм». А теперь же им пришлось иметь дело с хозяевами чемпионата, «а это всегда особенная игра». Барни Ронэй из The Guardian согласен: не задался у испанцев стиль игры. Несмотря на техническое превосходство и «прекрасные статистические показатели», которые демонстрировали соперники России вплоть до конца матча, вышло так, что в процессе игры Испания «сама себя съела».

Российская сборная, по мнению британского журналиста, — «средняя команда с мощным духом и жёсткой дисциплиной». Хозяева чемпионата проявили «бесстрашие и волю», и этого хватило, чтобы затянуть техничных и опытных противников, которые владели мячом 75% времени и сделали более 1000 передач, в «неведомую им тьму». Зрелище того, как испанцы весь матч пасуют мяч друг другу близ штрафной площадки русских может быть симпатичным и приятным глазу, но от этого не менее утомительным. Болельщикам даже уже приходилось от скуки развлекать себя, гоняя по стадиону «волны». Когда-то витиеватый и гипнотический стиль был отличительной чертой испанцев и приносил им неминуемые победы, а зрителям — эстетическое удовольствие, но теперь противники научились с этим справляться.

Бороться до конца

В свою очередь Россия, об игре которой на групповом этапе, по словам шведской Expressen, можно было строить «какие угодно выводы», в этот раз показала ясно: её сборная играет «не слишком хорошо», но, как подчёркивает автор статьи Тересе Стрёмберг, она «давно не видела команду, которая до последнего борется на пределе своих возможностей, пока силы не иссякнут окончательно». И пусть до этого момента россияне и не производили особого впечатления своей игрой на чемпионате, но уже «за одно то, что русские смогли активно бегать за мячом все 120 минут матча, пока Испания изображала какие-то разминочные упражнения, а затем ещё и выполнить пять безупречных пенальти, Россия заслуживает чуть ли не медали».

Неизвестно, сумеют ли хозяева чемпионата повторить успех своей сборной на Евро-2008, когда команда пробилась в полуфинал, но, по крайней мере, россияне взяли реванш над испанцами, которые тогда выбили их из чемпионата, напомнила французская Les Echos.

Не могли журналисты не отметить отдельно блестящую игру вратаря российской сборной Игоря Акинфеева, который отбил два мяча в серии послематчевых пенальти. Как и многих других зрителей, CBS наиболее поразил момент, когда Акинфеев вроде бы прыгнул не в ту сторону, но ногой всё-таки блокировал мяч — «теперь ему быть национальной иконой и героем после лучшей игры в его жизни». «И вот казалось, что его ждёт поражение, но каким-то образом, как и его команда, он сумел одержать победу», — прокомментировала The Guardian.

Чудеса и не только

За этой победой над фаворитами чемпионата стоят не только «страсть и беговая мощь» спортсменов, распаляемые тысячами болельщиков, но и план главного тренера российской сборной Станислава Черчесова, заметил немецкий Der Spiegel. В постах в соцсетях бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер настаивал, что в рамках разработанной наставником тактики россияне повесили над своей штрафной «железный занавес», даже после того, как они отставали в счёте.

Но пока игроки и фанаты на стадионе ликовали, осознав историческую победу, Черчесов был само спокойствие — разве что усы чуть дрогнули, когда Акинфеев отбил решающий мяч, написал Sky News. Усы главного тренера, принёсшего уже не один повод для радости изголодавшимся по футбольным успехам россиянам, стали для них настоящим символом надежды. Но это не просто удача — это тактическая прозорливость, с которой Черчесов выстроил очень жёсткую линию обороны, которая гасила испанские атаки.

Как же отреагировали на большую футбольную победу россияне? По наблюдениям Süddeutsche Zeitung, ещё в ходе матча любой манёвр игроков в белой форме сопровождался радостными криками такой силы, что «казалось, будто ты лежишь под стартующей ракетой на Байконуре». Ну а после победы… «Нужно сказать спасибо архитектору «Лужников», который закрепил крышу стадиона на массивных стальных опорах, иначе в этот момент она бы улетела на Красную площадь. Крик восторга после броска голкипера вырвался из стадиона в город, оттуда полетел на восток через Урал и Байкал и достиг Владивостока. Возможно, воздух над Сибирью до сих пор дрожит от этого взрыва эмоций на берегах Москвы-реки. Вся Россия купалась в экстазе, арена погрузилась в эйфорию, никто не знал, что делать с этим безумием, потому что на такое действительно никто не рассчитывал».

Даже в далёком сибирском Иркутске корреспондент ESPN окунулся в настоящий футбольный праздник, в течение которого болельщики признавались ему: «Если бы наши сегодня проиграли, всё бы было нормально, мы и не думали, что они дотуда дойдут. Но победить Испанию…» Как написал N-TV на своём сайте, выход в четвертьфинал домашнего ЧМ среди хозяев турнира действительно ощущался как «чудо», на которое перед матчем уповал нападающий российской сборной Артём Дзюба.

«Поговаривали, что это худшая сборная в истории России, но они остались в турнире. Говорили, что их противники — лучшая команда в истории Испании, но теперь это не так», — отмечает The Guardian. У Sky News «складывается стойкое впечатление, что Россия никого не боится и пробивается через этот чемпионат мира, по ходу дела доказывая, что она умеет меняться и что её нелегко побороть. А с Черчесовым и его усами — не удивляйтесь, если Россия снова выиграет». В этом чемпионате уже ничто не исключено, резюмирует Süddeutsche Zeitung.