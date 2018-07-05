CNEWS: с помощью ЧМ Путин возрождает у россиян гордость за страну

Казалось бы, ещё недавно Россия была в изоляции, но этим летом на чемпионате мира она демонстрирует болельщикам со всего мира, что это современная и процветающая страна, пишет CNEWS. На проведение такого масштабного мероприятия было брошено много сил, однако довольные туристы и, главное, успехи национальной сборной помогают Владимиру Путину укрепить единство в россиянах.
При подготовке к чемпионату мира по футболу, открытие которого состоялось 15 июня, Россия потратила немало сил и ресурсов, чтобы показать иностранной публике «безупречный спектакль», считает CNEWS. До сих пор всё идёт очень гладко.
Россия, которая в определённый момент оказалась в изоляции на мировой арене, сегодня перед миллионами иностранных фанатов, приехавших на ЧМ и наблюдающих за соревнованиями по телевизору, сумела показать себя как современная, процветающая страна. Эта стратегия однажды уже сработала для Кремля — на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Тогда российский президент Владимир Путин успешно превратил «спортивную дипломатию» в рабочий политический инструмент.
Чтобы всё шло по порядку, все мероприятия ЧМ проводятся под жёстким контролем. С самого начала чемпионата на стадионах работают многочисленные полицейские, пропуская посетителей через металлодетекторы и периодически обращаясь за помощью к обученным искать взрывчатку собакам. Везде царят повышенные меры безопасности — терактов в преддверии мундиаля действительно опасались больше всего.
Впрочем, по официальным заявлениям, власти не сталкивались ни с какими серьёзными происшествиями. Даже с участием агрессивно настроенных футбольных фанатов, которые ярко проявили себя на Евро-2016. Для того чтобы избежать столкновений, российские власти запретили наиболее страстным любителям футбола появляться на стадионах, а также ввели паспорта болельщиков — чтобы было легче отслеживать их перемещения.
На фоне кадров с радостными футбольными фанатами «вишенка на торте» — неожиданные результаты, которые выдала добравшаяся до четвертьфинала российская сборная, а ведь её окрестили худшей командой в истории страны. «Это помогло Путину усилить национальное единство и подарить россиянам гордость на глазах у всего мира», — комментирует спортивный аналитик Жан-Батист Геган.
И тем не менее, как напоминает CNEWS, за всей этой идиллией стоят огромные усилия, но хозяин Кремля рассчитывает, что успехи национальной сборной всё перекроют.
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