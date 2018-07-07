Ilta-Sanomat: в такую Россию влюбиться очень легко

Чемпионат мира по футболу в России зарекомендовал себя как очень удачное мероприятие с точки зрения организации, однако болельщики подарили своё сердце России вовсе не из-за этого. Как пишет Ilta-Sanomat, самая сильная сторона России — в простых людях, благодаря которым гостям чемпионата и полюбилась страна.

Из-за сложных отношений России и Запада многие фанаты-европейцы решили отказаться от поездки на чемпионат по футболу. Однако, как пишет Ilta-Sanomat, многим туристам всё же очень понравилось в России, поскольку для них футбол — это больше, чем политика, отношения и вообще жизнь.

Как пишет автор статьи, в Самаре она познакомилась с колумбийцем Оскаром Мартинесом, который, по её мнению, смог довольно ёмко выразить впечатления иностранных болельщиков, встречавшихся ему на чемпионате мира по футболу в России.

«Думаю, Россия расположила к себе большое количество людей. Наше южноамериканское восприятие этой страны изменилось полностью», — рассказал болельщик.

Мероприятие зарекомендовало себя как очень удачное с точки зрения организации. Фанатам чемпионата мира было легко перемещаться даже в крупных городах, атмосфера создавалась самыми необычными способами, чиновники и большая группа волонтёров позаботились о том, чтобы все туристы чувствовали себя в безопасности. Но болельщики, рискнувшие сюда приехать, подарили своё сердце России вовсе не из-за удачной организации мероприятия, красивых стадионов и успешно созданного образа политиков.

«Самая сильная сторона России — в её людях. В простых людях, которые не попадают в заголовки международных изданий, которые не стремятся обратить на себя всеобщее внимание, не отправляются шиковать на популярные пляжные курорты Европы», — пишет журналист.

Она приводит один пример такого отношения. В один из хостелов Самары ночью приехали два колумбийца. Друзья не забронировали номер и надеялись, что всё магически устроится само собой. Беспечный подход подвёл туристов, поскольку в хостеле свободных мест не было. Однако таксист и русские постояльцы хостела начали обзванивать знакомых в поисках пристанища для странников. В итоге рабочие организовали дополнительные спальные места, на которых можно было переночевать.

«За плечами у уставших рабочих был долгий день. Я не слышала, чтобы они хоть раз пожаловались, когда им пришлось посреди ночи решать проблемы потерявшихся путешественников», — отмечает автор Ilta-Sanomat.

Как заключает автор статьи, действия руководства страны часто накладываются в нашем восприятии на образ простых людей и их жизнь. В российской политике много такого, с чем тяжело согласиться. Однако есть и Россия, жители которой готовы помочь незнакомому прохожему, несмотря на отсутствие времени и ресурсов.

«Россия, в которой люди заботятся. В такую Россию влюбиться очень легко», — подводит итог журналист.