Eurosport: для ЧМ-2018 в Екатеринбурге соорудят «безумный стадион»

Для проведения матчей предварительного турнира в рамках ЧМ-2018 в Екатеринбурге построят «самый безумный стадион», сообщает Eurosport. Так как стадион ФК «Урал» вмещает лишь 28 тыс. зрителей, организаторы решили увеличить его вместимость до 36 тыс. человек за счёт дополнительной трибуны из стальных труб, установленной за пределами самого сооружения, отмечает издание.