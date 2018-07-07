20 minutes: Макрон приедет в Россию на полуфинал ЧМ — как и обещал

Эммануэль Макрон подтвердил своё намерение посетить полуфинальный матч ЧМ—2018 с участием сборной Франции в Санкт-Петербурге, сообщает 20 minutes. Таким образом, президент Франции исполнит обещание, данное во время прошлого визита в Россию, и не станет следовать примеру британского правительства, решившего бойкотировать чемпионат, отмечает издание.

Президент Франции Эммануэль Макрон, как и обещал, приедет в Санкт-Петербург на полуфинальный матч чемпионата мира по футболу, чтобы поддержать французскую команду, сообщает 20 minutes. Как уточнили в Елисейском дворце, речь идёт о короткой поездке «туда и обратно», без запланированных встреч на дипломатическом уровне.

Таким образом, лидер Франции решил не следовать примеру Терезы Мей, которая объявила о том, что ни один из членов правительства или королевской семьи Великобритании не будет присутствовать на чемпионате мира в России, отмечает газета.

В ходе своего предыдущего визита в Санкт-Петербург в мае этого года Макрон объявил, что посетит ЧМ—2018 в России в случае, если французская сборная выйдет в полуфинал, напоминает издание. 20 июня , находясь в Бретани, глава Французской республики предсказал, что сборная Франции «обладающая настоящим потенциалом» завоюет кубок мира, однако добавил, что «не хочет сглазить».

Как сообщается, матч четвертьфинала чемпионата, в котором сборная Франции одержала победу над Уругваем, футбольный болельщик Эммануэль Макрон смотрел в парке Елисейского дворца в компании 300 юных французских футболистов.