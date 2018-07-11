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Le Parisien: спасённые из пещер тайские дети не поедут на ЧМ в Россию — не отпускают врачи

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Вызволенные из пещер в Таиланде игроки детской футбольной команды не смогут поехать в Россию на финальный матч чемпионата мира, поскольку пока должны оставаться в больнице, пишет Le Parisien. По данным французской газеты, ФИФА, которая и пригласила детей в Москву, уже пообещала, что подыщет для них другое мероприятие.
Le Parisien: спасённые из пещер тайские дети не поедут на ЧМ в Россию — не отпускают врачи
Reuters

Игроки детской футбольной команды, спасённые из затопленных пещер в Таиланде, не смогут отправиться на чемпионат мира в Россию по приглашению ФИФА, поскольку в настоящий момент находятся в больнице и им рекомендован покой, сообщает Le Parisien со ссылкой на тайских врачей.

«Они не смогут туда поехать, им необходимо пока отдыхать в больнице», — заявил на первой пресс-конференции, посвящённой состоянию детей, чиновник Министерства здравоохранения Таиланда Тонгчай Лертвилаиратанапонг. Функционер, впрочем, добавил, что молодые спортсмены скорее всего будут следить за ходом чемпионата по телевизору, отмечается в материале.

По данным Le Parisien, спасённые дети находятся в карантине больницы, поскольку могут оказаться «переносчиками инфекционных заболеваний»; у двоих из них были обнаружены симптомы воспаления лёгких. Кроме того, им предписано постоянно носить солнцезащитные очки, чтобы привыкание к солнечному свету проходило максимально комфортно. Как напоминает обозреватель Le Parisien, дети провели на узком клочке земли в затопленной пещере две недели, не имея при этом съестных припасов, и, несмотря на то что общее состояние их здоровья врачи оценивают как удовлетворительное, они всё же сильно ослабли.

Приехать в Москву на финальный матч ЧМ-2018, который состоится 15 июля, вызволенных из пещер футболистов пригласил сам глава ФИФА Джанни Инфантино, подчёркивается в материале. Как пишет автор статьи, несмотря на заявления тайских медиков, федерация пока не собирается отказываться от этой идеи. «Мы найдём другой повод и пригласим мальчиков на какое-нибудь другое мероприятие», — заявили представители организации во вторник.

Как бы то ни было, дети скоро точно получат небольшой подарок от футбольной команды Англии: как написал на своей странице в Twitter защитник Кайл Уокер, английская сборная собирается отправить молодым коллегам партию футболок, пишет Le Parisien.

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Le Parisien Франция Европа
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