Euronews: ЧМ стимулировал «экономический бум» и развитие туризма в России

Российские города, принимающие матчи чемпионата мира, переживают «экономический бум» благодаря наплыву иностранных болельщиков. Причём речь идёт не только о крупных центрах. Во многих городах российской глубинки такое количество иностранных гостей принимают впервые и надеются, что развитие туризма продолжится, передаёт Euronews.

Вдвое больше туристов — вдвое больше прибыли: города, принимающие матчи чемпионата мира, переживают экономический бум. В первую очередь это касается, конечно же, ресторанов и сувенирных магазинов. Московский ГУМ превратился в «храм футбола», где на каждом углу — символика и атрибутика.

ТИМУР ГУГУБЕРИДЗЕ, коммерческий директор ГУМа: До пятидесяти процентов покупок совершают сейчас в ГУМе иностранные туристы. Тогда как в обычный день — только пятнадцать процентов.

Но если Москве и Питеру к иностранцам не привыкать, то такие города, как Саранск или Нижний Новгород, вообще впервые переживают такой наплыв туристов из-за рубежа. Здесь говорят не столько о непосредственной прибыли, сколько о вкладе в будущее — в развитие туризма, к примеру.

ЕЛЕНА ТИХОМИРОВА, официантка из Нижнего Новгорода: В моей жизни это поменяло много чего. И моё отношение к иностранцам, у меня появилось много друзей. Я практикую свой английский, это реально здорово очень! И мне кажется, город тоже изменился: он стал более весёлым, живым таким, и все люди ходят радуются и улыбаются.

По данным компании Visa, уже к концу июня туристы потратили в России 2,5 миллиарда рублей. По оценкам Банка России, иностранцы внесли до 0,2% в ВВП второго квартала этого года.

Дата выхода в эфир 08 июля 2018 года.