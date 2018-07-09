Обозреватель Economic Times объяснил, почему ЧМ-2018 стал лучшим турниром в истории

Чемпионат мира по футболу 2018 войдёт в историю, но не только потому, что порой аутсайдеры смогли превзойти фаворитов. Самое главное, что России удалось развеять сомнения скептиков и сделать всё возможное в организационном плане, чтобы ничто не портило впечатление фанатов от соревнований, считает спортивный обозреватель Economic Times Акарш Шарма.

«Москва буквально гудела. Её знаменитые ночи, вдохновившие DJ Smash на написание его хита Moscow never sleeps, балансировали между потрясающей оживлённостью и полнейшим сумасшествием. Последнее проявлялось в полную силу в те дни, когда Россия одерживала победы на футбольном поле», — пишет спортивный обозреватель Economic Times Акарш Шарма.

По его словам, вопреки ожиданиям подобное случалось довольно часто. И ничто не сравнится с поддержкой хозяевами чемпионата мира своей сборной, успех которой «заражает людей радостью и гордостью».

Русские известны своей «замкнутостью». Но по случаю соревнований они надели праздничные шляпы и встречали иностранных фанатов улыбками, обращает внимание автор статьи.

«Россия, которой пророчили стать наихудшей хозяйкой чемпионата мира, оказалась олицетворением непредсказуемого и захватывающего турнира. В Москве началось настоящее светопреставление. Особенно на Никольской улице — популярной пешеходной улице, которая ведёт к самой известной достопримечательности города, Красной площади, — яблоку было негде упасть. Она была так переполнена, что становилось невозможным контролировать направление собственного движения — вас несло море радостных людей», — живописует автор статьи.

«Свистки, барабаны, вувузелы, трубы. Всего и не перечислить. Именно здесь чемпионат мира ожил, именно здесь он стал плавильным котлом культур и цветов, флагов и языков, кричалок и песен, раскрашенных лиц и татуировок, с гордостью демонстрируемых футболок и флагов», — добавляет он.

Помогает то, что Москва — это «суперместо проведения встреч». Матчи проводятся здесь на двух стадионах — в «Лужниках» и на «Открытие Арене». Во время групповых этапов 16 различных команд играли в российской столице, что привело в неё 16 различных видов болельщиков. Кроме того, в Москве оказывались фанаты, которые совершали здесь пересадку для поездки в другие города чемпионата, включая Нижний Новгород.

Российские власти сделали всё возможное, чтобы оставить у фанатов приятные впечатления. Они пустили дополнительные 734 бесплатных междугородних поезда и в дни матчей не брали плату за проезд на общественном транспорте с пассажиров, имеющих при себе билеты на игру. На ведущих станциях метро и вокзалах все знаки, а также объявления остановок были переведены на английский — специально по случаю турнира. «Для ветеранов соревнований ЧМ-2018 стал одним из лучших, если не самым лучшим чемпионатом в организационном плане», — подчёркивает автор статьи.

По его словам, в этом году мундиаль сопровождают «внезапные поражения, спорные моменты, промахи, великолепные голы, голы на исходе матча и тому подобное». Аутсайдеры нередко превосходили фаворитов. Мексика и Южная Корея отправили отстаивающую свой титул Германию домой. Россия расстроила планы Испании на чемпионство. Япония одолела Колумбию, что стало первой футбольной победой Азии над Южной Америкой в истории чемпионата. Сенегал обошёл Польшу, а Марокко, Иран и Исландия в матчах с Португалией, Испанией и Аргентиной добились «потрясающих ничьих».

«Возможно, отношение мира к России нельзя назвать благосклонным. Но соревнование, которое она проводит, не вызывает особых нареканий. ЧМ-2018, несомненно, побеждает и на поле, и за его пределами» — заключает Акарш Шарма.