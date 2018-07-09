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Обозреватель Economic Times объяснил, почему ЧМ-2018 стал лучшим турниром в истории

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Чемпионат мира по футболу 2018 войдёт в историю, но не только потому, что порой аутсайдеры смогли превзойти фаворитов. Самое главное, что России удалось развеять сомнения скептиков и сделать всё возможное в организационном плане, чтобы ничто не портило впечатление фанатов от соревнований, считает спортивный обозреватель Economic Times Акарш Шарма.
Обозреватель Economic Times объяснил, почему ЧМ-2018 стал лучшим турниром в истории
Reuters

«Москва буквально гудела. Её знаменитые ночи, вдохновившие DJ Smash на написание его хита Moscow never sleeps, балансировали между потрясающей оживлённостью и полнейшим сумасшествием. Последнее проявлялось в полную силу в те дни, когда Россия одерживала победы на футбольном поле», — пишет спортивный обозреватель Economic Times Акарш Шарма.

По его словам, вопреки ожиданиям подобное случалось довольно часто. И ничто не сравнится с поддержкой хозяевами чемпионата мира своей сборной, успех которой «заражает людей радостью и гордостью».
 
Русские известны своей «замкнутостью». Но по случаю соревнований они надели праздничные шляпы и встречали иностранных фанатов улыбками, обращает внимание автор статьи.
 
«Россия, которой пророчили стать наихудшей хозяйкой чемпионата мира, оказалась олицетворением непредсказуемого и  захватывающего турнира. В Москве началось настоящее светопреставление. Особенно на Никольской улице  популярной пешеходной улице, которая ведёт к самой известной достопримечательности города, Красной площади,  яблоку было негде упасть. Она была так переполнена, что становилось невозможным контролировать направление собственного движения  вас несло море радостных людей», — живописует автор статьи.
 
«Свистки, барабаны, вувузелы, трубы. Всего и не перечислить. Именно здесь чемпионат мира ожил, именно здесь он стал плавильным котлом культур и цветов, флагов и языков, кричалок и песен, раскрашенных лиц и татуировок, с гордостью демонстрируемых футболок и флагов», — добавляет он.
 
Помогает то, что Москва — это «суперместо проведения встреч». Матчи проводятся здесь на двух стадионах — в «Лужниках» и на «Открытие Арене». Во время групповых этапов 16 различных команд играли в российской столице, что привело в неё 16 различных видов болельщиков. Кроме того, в Москве оказывались фанаты, которые совершали здесь пересадку для поездки в другие города чемпионата, включая Нижний Новгород.
 
Российские власти сделали всё возможное, чтобы оставить у фанатов приятные впечатления. Они пустили дополнительные 734 бесплатных междугородних поезда и в дни матчей не брали плату за проезд на общественном транспорте с пассажиров, имеющих при себе билеты на игру. На ведущих станциях метро и вокзалах все знаки, а также объявления остановок были переведены на английский — специально по случаю турнира. «Для ветеранов соревнований ЧМ-2018 стал одним из лучших, если не самым лучшим чемпионатом в организационном плане», — подчёркивает автор статьи.
 
По его словам, в этом году мундиаль сопровождают «внезапные поражения, спорные моменты, промахи, великолепные голы, голы на исходе матча и тому подобное». Аутсайдеры нередко превосходили фаворитов. Мексика и Южная Корея отправили отстаивающую свой титул Германию домой. Россия расстроила планы Испании на чемпионство. Япония одолела Колумбию, что стало первой футбольной победой Азии над Южной Америкой в истории чемпионата. Сенегал обошёл Польшу, а Марокко, Иран и Исландия в матчах с Португалией, Испанией и Аргентиной добились «потрясающих ничьих».  
 
«Возможно, отношение мира к России нельзя назвать благосклонным. Но соревнование, которое она проводит, не вызывает особых нареканий. ЧМ-2018, несомненно, побеждает и на поле, и за его пределами» — заключает Акарш Шарма. 
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