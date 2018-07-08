HuffPost вступилась за комментатора, заподозренного в корыстной симпатии к России

Футбольные болельщики возмутились эмоциональностью немецкого комментатора Герда Готтлоба. По мнению многих пользователей Twitter, репортёр телеканала ARD слишком явно болел за российскую команду. Некоторые даже высказали предположение, что Путин ему за это заплатил — однако немецкое издание The Huffington Post отнеслось к этой версии скептически.

Игра между Россией и Хорватией не относится к числу высококлассных, пишет немецкое издание The Huffington Post. Обе команды бились в центре поля, в плане игры не впечатляют ни хозяева чемпионата, ни их соперники.

Однако один человек казался абсолютно воодушевлённым все 120 минут матча и даже на протяжении серии пенальти, отмечает издание: это был футбольный комментатор немецкого телерадиовещательного холдинга ARD Герд Готтлоб.



Особенно сильно он проникся напряжённостью встречи в дополнительное время. Когда хорват Домагой Вида забил второй гол, репортёр ARD по-настоящему расшумелся — а когда русские после этого сравняли счёт, Готтлоб и вовсе вошёл в раж. После этого началась серия пенальти, и немецкий тележурналист просто вышел из себя и больше кричал при ударах по воротам, чем комментировал их.







Gottlob eskaliert als würde er von Putin bezahlt.#RUSCRO — Unglücksjunge (@Ungluecksjunge) 7 июля 2018 г.

Не всем болельщикам понравилась такая эмоциональность, уверяет немецкая Huffington Post. Более того, у многих зародилось подозрение, что Готтлоб явно был на стороне российской команды. Болельщики из Германии выражали в Twitter своё недовольство видимой пристрастностью комментатора.