HuffPost вступилась за комментатора, заподозренного в корыстной симпатии к России

Футбольные болельщики возмутились эмоциональностью немецкого комментатора Герда Готтлоба. По мнению многих пользователей Twitter, репортёр телеканала ARD слишком явно болел за российскую команду. Некоторые даже высказали предположение, что Путин ему за это заплатил — однако немецкое издание The Huffington Post отнеслось к этой версии скептически.
Игра между Россией и Хорватией не относится к числу высококлассных, пишет немецкое издание The Huffington Post. Обе команды бились в центре поля, в плане игры не впечатляют ни хозяева чемпионата, ни их соперники.
Однако один человек казался абсолютно воодушевлённым все 120 минут матча и даже на протяжении серии пенальти, отмечает издание: это был футбольный комментатор немецкого телерадиовещательного холдинга ARD Герд Готтлоб.
Особенно сильно он проникся напряжённостью встречи в дополнительное время. Когда хорват Домагой Вида забил второй гол, репортёр ARD по-настоящему расшумелся — а когда русские после этого сравняли счёт, Готтлоб и вовсе вошёл в раж. После этого началась серия пенальти, и немецкий тележурналист просто вышел из себя и больше кричал при ударах по воротам, чем комментировал их.
Не всем болельщикам понравилась такая эмоциональность, уверяет немецкая Huffington Post. Более того, у многих зародилось подозрение, что Готтлоб явно был на стороне российской команды. Болельщики из Германии выражали в Twitter своё недовольство видимой пристрастностью комментатора.
Gottlob eskaliert als würde er von Putin bezahlt.#RUSCRO
«Почему этот комментатор ARD не работает на RT Deutsch и не получает деньги напрямую от Путина?» — написал один из пользователей. Другой саркастически высказался: «Герд Готтлоб ликует в красном трико». Ещё один предположил, что Готтлоб так разошёлся, как будто Путин ему заплатил.
Bekommt der Gottlob Geld, damit er für die Russen kommentiert? #RUSCRO
Кто-то из пользователей критически отметил, что в репортаже ARD говорилось, что многих людей в России чемпионат мира вообще не интересует, а Готтлоб при этом рассказывал о «крике ликования в этой стране». А один из пользователей Twitter даже открыто спросил: «Готтлоб что, получает деньги за то, что он комментирует за русских?»
Вероятно, нет, отвечает на этот вопрос автор статьи Huffington Post. Готтлоб очень эмоционально комментировал всю игру. Да, он часто выражал симпатии в отношении российской команды — ведь в игре против хорватов они явно не были фаворитами. А кроме того, в Twitter нашлись и болельщики, которые хвалили Готтлоба за его комментирование — или даже сочли его слишком предубеждённо настроенным в отношении России, подчёркивает издание.
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