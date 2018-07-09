Лишь тёплые слова: Guardian рассказала о впечатлениях английских фанатов от ЧМ-2018 в России

Сборная Англия проделала длинный путь, и он ещё не завершён, пишет The Guardian. И неважно, что будет дальше, самые упорные английские болельщики, которые видели все игры своей команды на этом чемпионате мира, уже могут ехать домой довольными.

«Даже если мы проиграем в среду, мы счастливы, — заявил изданию фанат Крэйг Макдональд, который побывал на всех матчах с участием англичан. — Мы демонстрируем хороший футбол, у нас отличный тренер, а между командой и болельщиками существует связь. У нас уже давно такого не было. В конце, когда они все вышли, чтобы поаплодировать фанатам, похлопать и потанцевать, было приятно это видеть».

Только «самые зашоренные оптимисты» из числа отправившихся в Россию болельщиков ожидали, что их команда продержится весь чемпионат. Однако в последние дни многие фанаты начали звонить в Британию, чтобы робко объяснить своим возлюбленным, детям и работодателям, почему их отпуск затягивается.

Из-за расходов, страха перед хулиганами и текущей политической ситуации в Россию на ЧМ-2018 приехало необычно мало английских болельщиков. Если Англии всё же удастся добраться до финала, то тех, кто сможет сказать, что они видели весь путь своей команды на турнире, будет немного, говорится в статье.

Крэйг Макдональд заявил, что один его друг присоединился к ним на этапе четвертьфиналов, поскольку его убедили положительные отзывы людей, находящихся в России. У самого Макдональда лишь тёплые слова о стране-хозяйке и о приёме, который им оказали.

«Прошлая ночь была одной из лучших ночей, которые я когда-либо переживал за всё то время, что путешествую вместе со сборной Англии», — заявил Макдональд, рассказав о долгом вечере в одном из самарских баров, где в караоке ставили английские песни для фанатов, и последние исполняли их вместе с местными жителями.

«Это просто великолепный турнир», — подчеркнул он.

По словам Макдональда, перспектива полуфинала Англия — Россия вызывала некоторую тревогу, поскольку это могло стать первым потенциальным случаем для проблем с фанатами. Но теперь этого не произойдёт, поскольку Россия проиграла Хорватии в четвертьфинале в серии послематчевых пенальти. Сейчас мало кто думает, что в последнюю неделю могут возникнуть какие-либо проблемы, ведь пока на этом турнире царила превосходная атмосфера.

Многие английские фанаты наверняка предпримут в последнюю минуту попытку присоединиться к этому празднику футбола, пишет The Guardian. Те, кто настроен поехать в Москву и посмотреть первый с 1990 года полуфинал с участием сборной Англии, должны быть готовы потратиться на это. Так, самые дешёвые билеты в оба конца на прямой рейс из Лондона в Москву с отъездом во вторник и возвращением в четверг утром в это воскресенье стоили больше тысячи фунтов. Даже перелёты с пересадкой в Лиссабоне стоят 600 фунтов, отмечается в статье.