Euronews: болельщику из Перу так понравился Екатеринбург, что он передумал возвращаться

Из болельщика — в электрики: перуанец Джованни Фалькон, который приехал в Екатеринбург на матч своей сборной, решил пожить там подольше и уже ищет работу по профессии. Обустроиться в России на первых порах перуанскому туристу помогает приютивший его екатеринбуржец Владимир, передаёт Euronews.

Сборная Перу покинула чемпионат мира по футболу ещё на стадии плей-офф, как и большинство её болельщиков. Но только не Джованни Фалькон, приехавший в Екатеринбург на матч любимой команды. Перуанцу так понравилось в России, что он решил остаться здесь подольше. Да так, что он уже немного говорит по-русски и серьёзно настроен найти работу: по профессии Джованни — электрик.

ДЖОВАННИ ФАЛЬКОН, болельщик из Перу: На бирже труда первым делом мне сказали, что нужно перевести мой паспорт на русский язык. Пока не знаю, где это лучше сделать — здесь или в перуанском посольстве в Москве? Как только перевод будет готов, мне могут дать список свободных вакансий по моей профессии.

На первых порах ему во всём помогает приютивший его бесплатно по гостевой сети «Каучсёрфинг» екатеринбуржец Владимир. Он согласился оставить южноамериканца у себя, пока тот не найдёт работу. Теперь дело за малым — выучить язык и полюбить пельмени.

Дата выхода в эфир 09 июля 2018 года.