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Euronews: болельщики в Казани вошли во вкус и съели 20 тысяч эчпочмаков
Во время ЧМ по футболу иностранные болельщики активно знакомятся не только с местными достопримечательностями, но и с кулинарными традициями в разных регионах России. Гости проявляют большой интерес к местной кухне, передаёт Euronews. Например, в Казани туристы съели уже свыше 20 тысяч традиционных пирожков эчпочмак.

Болельщики, конечно, живут не только футболом. В городах-организаторах чемпионата мира они знакомятся с кулинарными традициями. Так, Самару, в частности, посетили более 230 тысяч иностранных фанатов. Вот что гости из Англии рассказывают о местной кухне.

ДЭВИД, британский болельщик: Мы пробовали традиционные русские блюда, суп с фасолью и копчёным мясом. А потом я ещё ел тушёную баранину.
 
САЙМОН, британский болельщик: Я выбрал куриные крылышки и вот этот горшочек с копчёностями и фасолью. Еда очень вкусная. Культура — великая! Я очень рад, что мы не поленились и приехали.
 
А в Казани, например, съели уже свыше 20 тысяч традиционных пирожков эчпочмак. Болельщик из Бразилии рассказывает:
 
АНДРЕ, бразильский болельщик: Я попробовал блюдо с мясом, картофелем, морковью и луком. И оно очень похоже на то, что мы готовим в Бразилии. Оно считается у нас традиционным. Я почувствовал себя как дома.
 
Дата выхода в эфир 09 июля 2018 года.

 

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Euronews Франция Европа
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