Euronews: хорваты ликуют, а английские болельщики пытаются переварить поражение на ЧМ

Победа хорватской команды в матче полуфинала ЧМ в «Лужниках» принесла настоящий праздник и ликование на улицы Загреба. Хорватия впервые вышла в финал футбольного первенства с момента восстановления независимости страны в 1991 году. В то время как болельщики английской сборной пытаются переварить горечь поражения, передаёт Euronews.

Победа хорватской сборной над английской командой принесла праздник на улицы столицы страны — Загреба. Финал футбольного первенства — самое крупное достижение хорватских футболистов с момента обретения этим балканским государством независимости в 1991 году.

БОЛЕЛЬЩИЦА хорватской сборной: Очень много эмоций, конечно, и нет слов, чтобы их выразить. Хочется сказать спасибо игрокам и их тренеру!

БОЛЕЛЬЩИК хорватской сборной: Сумасшествие! Такое могло случиться только в Хорватии.

Надежды английских футболистов растаяли после ответного мяча, забитого в их ворота, и следующего, на который они уже сами ответить не смогли.

БОЛЕЛЬЩИК английской сборной: Всё это просто ужасно. Они были роскошными весь чемпионат, и вот так упустили свою удачу. А футбол такого не прощает.

БОЛЕЛЬЩИК английской сборной: Ну что, возвращение домой. Такое вот возвращение домой.

БОЛЕЛЬЩИК английской сборной: Ужасного ничего не случилось. Они хорошо выступили, ими можно гордиться.

Дата выхода в эфир 11 июля 2018 года.