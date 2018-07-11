Bloomberg: хотя без политики на ЧМ не обошлось, главная победа для России состоялась

Чемпионат мира по футболу в России проходит довольно гладко: хозяева радушны и приветливы, гости веселы и довольны. Но несмотря на старания организаторов, такие большие спортивные мероприятия не могут обойтись без политики. Правда, даже скандал вокруг хорватских футболистов, выступивших с лозунгом «Слава Украине», не может затмить главной победы России — над её образом закрытой и ксенофобской страны.

«В стране, в которой поддерживается военная пропаганда, проведение таких масштабных и легкополитизируемых спортивных соревнований, как чемпионат мира по футболу, может быть рискованным начинанием», — утверждает обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. За всем этим весельем, разворачивающимся перед нами, может скрываться «затаённая ненависть».

В целом на ЧМ-2018 перед иностранными игроками и фанатами Россия продемонстрировала себя «радушной и щедрой хозяйкой», подчёркивает автор статьи. Да, без провокационных высказываний не обошлось, но их скорее высмеивали, а не раздували скандал. Никто не поддержал губернатора одной из областей, который написал в Twitter, что Германия вылетела с чемпионата на групповом этапе, потому что немцам за Вторую мировую войну мстят «души убитых ими десятков миллионов жертв».

Так же все от души посмеялись над высказываниями депутата Тамары Плетнёвой, которая посоветовала россиянкам избегать интимных связей с иностранными болельщиками. Правда, тема о симпатиях российских женщин к гостям чемпионата вызвала немало споров, негативных комментариев и даже угроз в адрес девушек, замеченных в компании фанатов из других стран. Однако россиянки сами постояли за себя и объяснили, почему предпочитают «подтянутых иностранцев местным мачо с пивными животами».

«Но несмотря на это, есть люди, которые знают, что на самом деле может пробудить в русских самые негативные чувства, и эти люди — украинцы», — пишет Бершидский. Так, после великолепной четвертьфинальной игры между сборными России и Хорватии один украинский футбольный комментатор опубликовал на своей странице видео с хорватскими футболистами Огненом Вукоевичем и Домагоем Видой, которые кричат: «Слава Украине! Эта победа за «Динамо» и за Украину». По мнению автора статьи, эти слова задели россиян сильнее, чем поражение национальной сборной.

«Это был вызов, это была провокация, и эта провокация была заготовленная… Радуюсь тому, что никогда не болел за хорватов, потому что они всегда были предателями нашего славянского мира. И я абсолютно чётко убеждён, что необходимо всеми дипломатическими и политическими методами потребовать ответа за эту провокацию», — прокомментировал член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Другой политик Сергей Цеков потребовал санкций в отношении Виды и Вукоевича за использование «фашистского лозунга». По словам Бершидского, обычно этими словами приветствуют друг друга украинские националисты. Лозунг приобрёл особую популярность после «майдана», ход которого оба хорватских футболиста, игравшие на тот момент в киевском «Динамо», могли наблюдать своими глазами. При этом ни Вида, ни Вукоевич не стали публиковать ролик в своих соцсетях — изначально они просто отправили его киевским друзьям. Но этот факт не слишком-то смягчил негодование россиян.

В соцсетях люди очень быстро вспомнили историю пронацистской хорватской организации «Усташи», которая контролировала власть в стране в период Второй мировой войны. Российские СМИ также не преминули отметить, что стараниями двух хорватских спортсменов число тех, кто будет болеть в полуфинале за Англию, значительно возросло. Кроме того, многие опасаются, что видео могло создать условия для усиления напряжённости в отношениях между хорватскими и российскими футбольными фанатами. И даже известный спортивный комментатор Василий Уткин, которому симпатизируют российские либералы, нелестно высказался об играющем в сборной Домагое Виде, который своим поступком мог испортить впечатление о всей команде и навредить ей.

FIFA очень внимательно следит за тем, чтобы не допустить политизации своих игр. И хотя Виду не дисквалифицировали, он получил предупреждение. Зато Вукоевича, который за сборную не играет, но был в составе хорватской делегации, отправили домой. Здесь настал черёд для возмущения украинцев, которые устроили даже целый флешмоб, публикуя в комментариях на официальной странице FIFA тот самый лозунг. Политический директор МИД Украины Алексей Макеев раскритиковал футбольную организацию за «безосновательные санкции» в отношении Виды и Вукоевича и посоветовал её руководству «придерживаться своих принципов и ценностей, вместо того чтобы играть на руку Кремля».

Впрочем, Бершидский не думает, что на чемпионате будут какие-то столкновения с хорватскими болельщиками или агрессивные действия в отношении игроков сборной. В конце концов, «большинство россиян не воюют с Украиной, и тем более со сторонниками этой страны в Хорватии, по крайней мере, в физическом смысле».

«Возможно, именно поэтому президент Владимир Путин, в общем и целом, на играх не появлялся с самого открытия. Его страна одерживает важную и заслуженную победу над дремучим, враждебным образом России как закрытого, ксенофобского общества. И эта победа не принадлежит Путину, и он деликатно на неё не претендует — это бы разрушило всю магию», — заключает автор статьи.