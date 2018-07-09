СТРАНА.ua: украинский футбольный функционер вступился за хорватских футболистов

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что полностью поддерживает хорватских футболистов Виду и Вукоевича, которые в своём видеообращении сказали: «Слава Украине». Как передаёт «СТРАНА.ua», Павелко также добавил, что Федерация футбола Украины направила в соответствующие органы ФИФА и УЕФА письма с целью защитить футболистов хорватской сборной.

История с видео Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, которое они записали после победы Хорватии над Россией в 1/4 ЧМ-2018, продолжается. Как пишет «СТРАНА.ua», президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко на своей странице в Facebook заявил, что полностью поддерживает Виду и Вукоевича.

«Федерация футбола Украины и я лично заняли жёсткую позицию в ситуации, сложившейся вокруг футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды после победы команды в четвертьфинале ЧМ-2018: своей яркой игрой и бойцовскими качествами Вида, как и вся сборная Хорватии, заслужил право участвовать в полуфинале турнира! У футболиста, который много лет защищал честь киевского «Динамо» и жил в столице Украины в очень тяжёлое для нашей страны время, осталось здесь много друзей и болельщиков, заслуживших, чтобы частичку этой победы он посвятил именно им! За последние несколько лет обращение «Слава Украине!» стало для наших граждан символом несгибаемости и патриотизма! И вполне естественно, что человек, которому наша страна дала очень много, с большим уважением относится к ней, к её гражданам. Он имеет право публично высказать уважение и к Украине, и к её гражданам! Мы оперативно направили в соответствующие органы ФИФА и УЕФА письма с целью защитить не только футболиста хорватской сборной, но и, в первую очередь, человека, который имеет право на свою позицию и уважает нашу страну!!! И Вида сыграет в полуфинале ЧМ-2018! Слава Хорватии! Слава Украине!!!» — написал Павелко.

Как напоминает издание, ранее хорватские футболисты в своём видеообращении произнесли «Слава Украине» и посвятили победу над российской командой болельщикам «Динамо». ФИФА уже предупредил Домагоя Виду о недопустимости политических лозунгов, но не стал дисквалифицировать игрока.