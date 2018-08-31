Les Echos: от Макрона повеяло оттепелью в отношениях с Москвой

Эммануэль Макрон призвал полностью обновить отношения с Москвой, пишет Les Echos, и сделал он это в Финляндии — стране, которая находится между НАТО и Россией. По мнению автора статьи, прежде всего это вызвано политикой Дональда Трампа и его угрозами в адрес НАТО.

«Из Финляндии подул ветер оттепели в отношениях с Москвой», — пишет в своей статье журналист Les Echos Жак Юбер-Родье. В Хельсинки Эммануэль Макрон высказался за «полное обновление» отношений между Россией и Европейским союзом в вопросах безопасности и обороны. Как он заявил во время своей совместной пресс-конференции с президентом Финляндии, его цель — «поддерживать стабильность в регионе» после холодной войны.

Как отмечает автор статьи, Макрон выбрал для такого заявления Финляндию — «страну, которая находится в рискованной геополитической позиции». Кроме того, это одно из пяти государств Евросоюза, которые сохранили нейтралитет по отношению к НАТО.

Впрочем, Макрон назвал и два условия для такого сближения с Россией. Во-первых, по его мнению, необходимо создать в Европе собственную структуру безопасности и обороны, развивать её стратегическую автономию, но при этом она должна быть выстроена на основе практически автоматической общей солидарности, что похоже на принцип НАТО о «нападении на одного члена как нападении на всех». Во-вторых, Россия для этого должна «дать сигналы» для разрешения конфликта в Донбассе.

При этом издание отмечает, что ряд стран, в том числе Германия, Франция и Италия, уже пытаются смягчить свои отношения с Владимиром Путиным. Великобритания, которую автор статьи называет единственной реальной военной силой в Европе помимо Франции, наоборот, ужесточает политику из-за «дела Скрипаля». Обеспокоены также Польша и три прибалтийские страны. К тому же Россия и сама проводит крупнейшие манёвры, что для западных стран служит подтверждением её стремления к крупномасштабным конфликтам.

Однако главной причиной, которая толкает французского президента на то, чтобы укреплять европейскую безопасность, журналист Les Echos называет приход в Белый дом Дональда Трампа и его угрозы в адрес НАТО.