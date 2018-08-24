Le Figaro: жизнь не по средствам доведёт Францию до «фрексита»
Как пишет на страницах Le Figaro экономист и профессор университета Сорбонна Филипп Дезертин, Италией правит сегодня «невероятный союз» двух политических сил противоположного толка: «Лиги Севера» и «Движения пяти звёзд». Во Франции похожим образом выглядела бы правящая коалиция «Непокорённой Франции» и «Национального Фронта»*, замечает автор статьи, добавляя, что подобное развитие событий весьма вероятно.
Эммануэль Макрон, по убеждению эксперта, так же «пасует перед препятствием» в сфере экономики, как и бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци. В первую очередь речь идёт о главной «структурной слабости» французских финансов — дефиците бюджета и внешнеторгового баланса.
По словам экономиста, Франция не только «живёт не по средствам», но и «разбазаривает» часть своего богатства ради выгоды «внешних поставщиков». Как отмечает Дезертин, ситуация была таковой на момент избрания Макрона президентом и не претерпела существенных изменений за год его правления, несмотря на «благоприятную конъюнктуру». «Мы всё быстрее движемся к моменту, когда ситуация станет неисправимой или же шок будет столь ужасным, что его можно будет сравнить с крупнейшими неудачами в истории», — предостерегает экономист. Кроме того, по убеждению Дезертина, есть все основания опасаться, что признание экономического краха приведёт к «тяжёлым последствиям на политической арене», подобным итальянским.
Как отмечает эксперт, государственный бюджет, одобренный правительством на 2019 год, снова «не принимает в расчёт реального состояния дел в стране».
Разговоры о сокращении дефицита бюджета «всего до 3%» вводят в заблуждение: как поясняет экономист, при благоприятной конъюнктуре, сложившейся во всём мире, этот показатель в зоне евро не должен превышать 0,7%. Более того, для расходов государства в ВВП Франции составляет 56%, при средних показателях еврозоны в 47%. В количественном выражении эта разница в 9% составляет €200 млрд, подчёркивает автор.
Помимо этого, «дыра» во внешнеторговом балансе страны составила в 2017 году €67 млрд. А государственный долг, размеры которого в соседних странах последовательно сокращаются от года к году, был равен 97% ВВП. Экономист называет эти цифры «кошмарными». При этом, как замечает автор, президент Франции вместо констатации печального состояния дел и предложения плана реформирования государственных расходов, предпочитает говорить о сильных сторонах экономики и придавать гражданам уверенность и повод для гордости.
Однако приближается «момент истины», когда Франция должна или решительно вступить в бой с «раковыми опухолями», подрывающими экономику страны в течение полувека, или слабость её экономики будет иметь «драматические последствия», предупреждает Дезертин. Он призывает Германию и других европейских партнёров «сообща перезапустить проект сильной Франции» во избежание «фрексита», после которого существование Европейского союза будет трудно себе представить.
*«Непокорённая Франция — политическая партия крайне левого толка, созданная с целью поддержки политика Жана-Люка Меланшона. «Национальный фронт» — французская крайне правая политическая партия, возглавляемая Марин Ле Пен — прим. ИноТВ.
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