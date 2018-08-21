Euronews: почти половине французских студентов приходится подрабатывать

Жизнь студентов в Европе с каждым годом обходится всё дороже, передаёт Euronews. По данным французского студенческого профсоюза Unef, после получения всех пособий учащимся приходится каждый месяц тратить на жильё, проезд и другие нужды более €800. В результате почти половина студентов во Франции вынуждена работать одновременно с учёбой, и это становится главной причиной их отчисления за неуспеваемость.

Слишком высокая плата за жилье и дорогой общественный транспорт: стоимость жизни для европейских студентов в 2018-м в очередной раз возросла. Такие данные содержатся в докладе французского студенческого профсоюза Unef, опубликованном в понедельник.

В текущем году посещать высшее учебное заведение будет стоить на 1,3% больше, чем в прошлом. По данным Unef, после получения стипендий и других пособий студентам приходится ежемесячно выкладывать €837.

Самыми дорогостоящими для студентов европейскими городами являются Лондон, Цюрих и Манчестер. А Бухарест, Афины и Бремен фигурируют в числе наиболее доступных для молодёжи городов.

Вторая статья расходов в студенческом бюджете — транспорт. По данным профсоюза, в 10 ведущих французских городах стоимость студенческого проездного превышает €300 в месяц. Unef требует от властей ввести специальный тариф, взяв на себя половину суммы, а также выступает за введение потолка максимальной арендной платы на жилье для студентов.

В связи со столь высокой стоимостью жизни, напоминают в Unef, 46% французских студентов вынуждены работать параллельно с учёбой, что является главной причиной их отчисления из университета.

Дата выхода в эфир 20 августа 2018 года.