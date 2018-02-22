ABC: Россия замкнула европейскую пятёрку стран, наиболее привлекательных для студентов

Согласно недавно опубликованному рейтингу, Россия заняла пятое место в списке самых привлекательных для иностранных студентов европейских стран, сообщает испанская газета ABC. При этом возглавили рейтинг Германия, Великобритания и Франция, говорится в статье.
Германия вновь стала самой привлекательной страной для студентов, которые хотят получать высшее образование за пределами своей страны, сообщает испанская газета ABC со ссылкой на рейтинг 2018 года, составленный Study.EU. То, что предлагают немецкие университеты, которые признаны на международном уровне и поступить в которые в большинстве случаев можно бесплатно, всё ещё сложно превзойти, указывает издание.
Великобритания в этом рейтинге заняла почётное второе место. Как отмечается в статье, стать победителем ей помешала высокая стоимость обучения и жизни в стране.
Третье и четвёртое места заняли Франция и Нидерланды соответственно. Россия оказалась на пятой строчке.
Далее в рейтинге идут Швейцария, Швеция, Бельгия, Италия, а замыкает десятку Польша. Как отмечает ABC, Испания в этом списке заняла лишь 13-е место.
Издание указывает, что составители рейтинга сделали обзор по 30 европейским странам. Оценки выставлялись с учётом трёх аспектов: образование (максимум 45 баллов), стоимость жизни (максимум 30 баллов), перспективы на будущее (максимум 25 баллов).
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