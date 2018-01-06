El Mundo: российские четвероклассники оказались умнее испанских на один учебный год

Согласно опубликованным недавно результатам международного исследования качества чтения и понимания текста PIRLS, испанские четвероклассники на 53 балла отстали от своих российских сверстников, показавших, кстати говоря, наилучший результат, пишет El Mundo. Как заявил исполнительный директор Международной ассоциации по оценке учебных достижений Дирк Хастедт, эту разницу между учащимися двух стран можно условно оценить в один учебный год.
Нынешние 10-летние испанские школьники понимают прочитанное лучше, чем их ровесники пять и десять лет назад, пишет El Mundo. В период с 2011-го по 2016 год в Испании наблюдался второй по темпам рост по этому показателю среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), при этом наибольшего прогресса в этой сфере добилась Австралия.
«Однако у нас всех ещё есть куда расти, поскольку мы продолжаем находиться ниже средних показателей ОЭСР и Евросоюза», — отмечает издание со ссылкой на опубликованное недавно международное исследование качества чтения и понимания текста PIRLS, которое проводится среди четвероклассников различных стран мира.
Как указывает издание, его каждые пять лет проводит Международная ассоциация по оценке учебных достижений (IEA). По результатам последнего исследования Испания набрала 528 баллов, то есть на 15 баллов больше, чем в 2006-м и в 2011 году. Однако до среднего показателя по ОЭСР ей нужно набрать ещё 12 баллов, а до среднего показателя по ЕС — 11 баллов. А с Россией, занимающей в рейтинге первое место, разрыв составляет вообще 53 балла.
Далее издание задаётся вопросом, какой аналог можно подобрать для этой разницы в оценках.
«Сложно перевести эти баллы в эквивалентное количество академических лет, поскольку в большинстве стран мы изучили школьников лишь одного класса, — заявил изданию El Mundo Дирк Хастедт, исполнительный директор Международной ассоциации по оценке учебных достижений. — Но мы можем сказать, что разница между Россией и Испанией выше, чем то, что норвежские и датские школьники могут выучить за один учебный год. Так, в Дании разница между двумя классами составляет 46 баллов, а в Норвегии — 42 балла».
Следовательно, пишет испанское издание, Испания отстаёт от среднего показателя по странам ЕС и ОЭСР на четверть учебного года.
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