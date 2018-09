Conversation: Россия использует иностранных студентов как инструмент новой холодной войны

Как и во времена холодной войны, Москва усиливает «политизацию высшего образования», пишет автор материала The Conversation Майя Чанкселиани. Привлекая студентов из СНГ, а в перспективе также из Азии, Африки и Ближнего Востока, Россия надеется «создать пророссийские элиты, которые помогут продвижению интересов Кремля» за рубежом, отмечает автор.

Россия представляет собой самое «излюбленное место» для студентов из стран бывшего СССР, пишет автор материала The Conversation, профессор Оксфордского университета Майя Чанкселиани. В настоящее время в России находятся 243 752 иностранных студента, и Москва считает их привлечение «важной геополитической целью». Недавно Россия возобновила и усилила советскую традицию «политизации студенческой мобильности». Правительство призвало российских студентов, учащихся за рубежом, вернуться на родину, если политические отношения Москвы с этими странами испортятся.

В апреле федеральное агентство Россотрудничество запустило информационную кампанию «Highly Likely Welcome Back, или пора домой!» с целью вернуть в Россию студентов, учащихся во «враждебных» странах. По словам представителей Россотрудничества, «остро стоит вопрос о безопасности» российских студентов за рубежом, и они «могут пострадать от провокаций в странах, которые проявляют недружественное отношение к России». Фраза highly likely (весьма вероятно) — это отсылка к словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что «весьма вероятно, что Россия несёт ответственность за отравление Сергея и Юлии Скрипаль». В настоящее время за границей обучаются 56 915 российских студентов, из них 4092 в Великобритании. «Кампания «Highly Likely Welcome Back, или пора домой!» дала незначительный эффект, так как российские студенты, кажется, не отреагировали на заявления Кремля о русофобии», — отмечает автор материала. Подобное решение Россия приняла в 2015 году, когда Москва призвала вернуться студентов, учащихся в Турции. Это произошло после того, как турецкие ВВС сбили российский самолёт на сирийско-турецкой границе. Тогда Кремль также предложил сократить квоту на студентов из Турции.

Как пишет Чанкселиани, политизация высшего образования в России берёт начало с эпохи холодной войны, когда возросло значение программ обмена, особенно с молодыми коммунистическими режимами в Центральной и Восточной Европе. Когда антиколониальные движения распространились в Африке, Азии и Латинской Америке, СССР увидел в них возможность для расширения своего влияния в развивающихся странах. Создание Российского Университета Дружбы Народов в 1961 году стало вехой в этом контексте. Иностранные студенты, которые в нём учились, считались защитниками коммунистической идеологии и пропагандистами советской модели высшего образования. «СССР воспринимал привлечение иностранных студентов как важный инструмент для реализации своих экспансионистских планов и как способ добиться превосходства над своими противниками в холодной войне», — отмечает автор материала.

Этот политический принцип, кажется, по-прежнему действует и выступает как главный фактор в интернационализации российского высшего образования. В настоящее время Россия концентрируется на студентах из стран СНГ. Для постсоветской России защита своих интересов на бывших территориях имеет особое значение. Поэтому Кремль выделяет на иностранных студентов щедрое финансирование, которое предусматривает покрытие стоимости обучения, выплату стипендии и предоставление общежития. Россия намерена расширить привлечение иностранных студентов до Азии, Африки и Ближнего Востока. Министерство образования и Министерство иностранных дел надеются, что это «улучшит эффективность российской мягкой силы».

Образование иностранцев в России воспринимается как «процесс создания пророссийских национальных элит, которые помогут продвижению российских интересов». «Учитывая это, а также тот факт, что к 2025 году Москва планирует увеличить число иностранных студентов до 700 000 человек, политизация высшего образования в России в ближайшем будущем никуда не исчезнет», — резюмирует автор The Conversation.