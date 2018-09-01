Обозреватель Bloomberg: Стокгольм не бьёт тревогу по поводу российских троллей — атака идёт изнутри

В преддверии сентябрьских выборов шведские власти зафиксировали активность интернет-ботов. Впрочем, о пресловутом российском вмешательстве речь не идёт — большая часть ботов действует в интересах ультраправой партии «Шведские демократы». По мнению обозревателя Bloomberg Леонида Бершидского, налицо мировая тенденция: сетевой пропагандой теперь занимаются не только отдельные государства, но и политические группы.

По данным Управления оборонных исследований Швеции, в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться в следующем месяце, в соцсетях уже вовсю трудятся боты, пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. Как сообщается, Twitter уже приостановил деятельность многих подозрительных аккаунтов, которые по большей части поддерживают выступающих за ужесточение правил иммиграции «Шведских демократов».

Автор предупреждает: демократиям всего мира нужно быть готовыми к новой угрозе. Похоже, радикальные партии, сами или с чьей-то помощью, осваивают цифровую пропаганду, ведь она, как видно, неплохо работает, а сфера её влияния растёт. Швеция, к примеру, вообще не входит в число 48 стран, в которых в этом году эксперты Оксфордского университета нашли свидетельства манипуляций в соцсетях. В 2017 году в списке фигурировало лишь 28 стран.

Если не говорить о каких-то иностранных вмешательствах, то стоит отметить, что внутри некоторых из этих государств, включая США, Великобританию, Мексику, Бразилию, Австрию и Польшу, сами партии нанимали специальных консультантов по распространению пропаганды в сети. Их инструменты — боты и тролли, с помощью которых они могут создавать выгодное для тех или иных целей искусственное общественное мнение. При этом такая активность выходит за пределы традиционных платформ вроде Facebook, Twitter и YouTube и затрагивает поисковые системы и результаты, которые они демонстрируют, а также сервисы для обмена сообщениями типа WhatsApp или Snapchat и даже приложение для свиданий Tinder.

Как подчёркивает Бершидский, по мере того как сами платформы всё активнее выявляют очевидных ботов, технологии не стоят на месте и тоже ускоренно прогрессируют. Эксперты предсказывают, что, возможно, в будущем за дело возьмётся искусственный интеллект вроде виртуального помощника Amazon Alexa, который сможет организовывать интернет-атаки на отдельных личностей.

По наблюдениям экспертов, чаще всего к ботам прибегают именно приверженцы радикальных взглядов. В США — сторонники Трампа и убеждённые консерваторы, в Германии — ультраправые. Швеция тоже вписывается в эту тенденцию. «Шведские демократы», которые до 2014 года никогда не набирали более 6% голосов, по опросам сегодня, могут рассчитывать на свои лучшие показатели 20%.

Примечательно, что речь здесь не идёт о вмешательстве иностранных сил. Как объясняет журналист, у российских «фабрик троллей» и даже у спецслужб попросту не найдётся столько сотрудников, свободно владеющих шведским языком, в особенности для создания ресурсов с фейковыми новостями. Поэтом Стокгольм не бьёт тревогу о «российском вмешательстве», даже если Москве и был бы выгоден успех ультраправых в Европе из-за их «дестабилизирующих свойств».

Самыми уязвимыми оказываются люди, которые не доверяют мейнстримным СМИ. Получая единственную альтернативу в виде ультраправых ботов с «фейками», эти люди автоматически начинают верить, что основные СМИ пытаются скрыть ото всех правду или исказить её. А в Швеции, между прочим, каждый пятый не доверяет мейнстримным СМИ — как-то так и набирается 20% поддержки для радикальной партии.

«Именно на частях общества, которые не обслуживаются профессиональными журналистами, эксперты пропаганды проводят и будут и дальше проводить свои эксперименты», — заключает Бершидский.