Фарадж: миграционная политика довела Швецию до катастрофы — но говорить об этом СМИ не желают

Недавний массовый и тщательно скоординированный поджог машин по всей Швеции лишь показывает, насколько недальновидной оказалась западная миграционная политика, заявил в эфире Fox News бывший лидер «Партии независимости Соединённого Королевства Найджел Фарадж. Тем не менее, по мнению политика, истинные причины этой подобной катастрофы не интересуют ни СМИ, ни политиков.

Сердце английской цивилизации сегодня потряс очередной теракт. Прямо в центре Лондона 29-летний мужчина наехал на своей машине на велосипедистов и пешеходов. Есть раненые, но, к счастью, никто не погиб. Тем временем сразу в нескольких городах Швеции в ходе, как выразился премьер-министр, «тщательно организованных атак» были подожжены, по меньшей мере, 80 машин. Однако официально мотивов ни для одного из этих нападений выявлено не было.

И Англия, и Швеция принадлежат к числу древних цивилизаций, и на протяжении десятилетий о подобных актах насилия там никто и не слышал. Но теперь, благодаря сознательным политическим решениям власть имущих, эта ситуация в корне изменилась. Главный вопрос заключается в том, можем ли мы свободно описывать то, что творится.

Сегодня вечером с нами на связи Найджел Фарадж, некогда возглавлявший «Партию независимости Соединённого Королевства». Большое спасибо, Найджел, за участие в нашей программе.

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, бывший лидер «Партии независимости Соединённого Королевства»: Благодарю.

Пожалуй, гадать, что там произошло, напрасно — мы не знаем всех деталей. Не рискну ничего утверждать. Но нам точно известно, что из-за проводимой десятилетиями определённой правительственной политики старые общества в Европе, да и наше общество в США — хотя оно и не такое старое — становятся более уязвимыми и разобщёнными изнутри. Однако складывается впечатление, что люди, которые разрабатывают эту политику, стремятся помешать нам дать оценку их действиям или пожаловаться на них. Вы тоже так считаете?

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: На мой взгляд, в Швеции, наверное, одни из наиболее сдержанных в свободе высказывания СМИ во всём западном мире. В шведской прессе очень сложно найти хоть какие-нибудь объективные оценки. И уж конечно, в мейнстримных СМИ страны не встретишь критики в адрес проводимой властями политики.

Давайте будет откровенными: Швеция — это страна с населением около 10 миллионов человек, которая впустила 600 тысяч просителей убежища за последние пять лет. Так что в пропорции Швеция приняла больше (беженцев. — ИноТВ), чем любая другая страна. Не стоит также забывать, что большинство из новоприбывших, Такер, это мужчины возрастом до 30 лет, которые принадлежат к абсолютно другой культуре и, например, абсолютно по-другому относятся к женщинам.

Швеция изменилась больше, чем любая другая европейская страна. Происходящее там в городах — это катастрофа. Этот массовый поджог, как заявил премьер-министр, был скоординированным. Сильно увеличилось число преступлений на сексуальной почве. Ко всему этому привела политика правительства. И я скажу вам: девятого сентября в Швеции пройдут всеобщие выборы, и СМИ будут шокированы тем, чем крайне правые показывают в Швеции хорошие результаты. И во всём этом виноваты политики.

Меня немного сбивает с толку недостаток любопытства со стороны левых в Соединённых Штатах — ведь это партия науки. Казалось бы, им должен быть интересен эмпирический результат шведской и европейской иммиграционной политики. Мы же идём тем же курсом. Нас должен интересовать результат, но на практике этого не происходит. Мы караем любого, кого интересуют последствия. Почему, по вашему мнению, так получается?

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Да, это составной элемент фактической ненависти к самому себе. Большая часть Запада посредством собственных политиков и СМИ утверждает, что мы должны быть добрыми и отзывчивыми, демонстрируя миру, какие мы добродетельные и удивительные люди — даже если мы ставим под угрозу весь наш образ жизни. Швеция — это самый наглядный из возможных примеров. То, что произошло там за последние пять лет, когда они открыли дверь большому количеству молодых людей с другой религий, другим языком, другой культурой — это катастрофа.

Если честно, я испытываю тревогу за дальнейшую судьбу этих шведских городов. Людям могут не нравится такие высказывания, но доказательства говорят о том, что избиратели не сидят сложа руки: брексит, победа Трампа, выборы в Италии. Избирателям всё это надоело и они восстали.

Да. Это, разумеется, обратная сторона демократии. Как вы думаете, выделили американские университеты для изучения этого вопроса армию социологов, так как тема того, что нас ожидает, очень нам близка. Однако они решили этого не делать. Найджел, рад был вас видеть, спасибо.

Дата выхода в эфир 14 августа 2018 года.