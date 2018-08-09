Tagesspiegel: Германия превращается в страну мигрантов

Каждый четвёртый житель Германии, не считая беженцев, имеет «мигрантское прошлое», и вскоре большинство населения крупных немецких городов тоже станет «мигрантским», пишет Der Tagesspiegel со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства Германии. Однако, несмотря на это, страхи коренных жителей необоснованны, так как мигранты крайне разобщены на отдельные этнические группы, а также отличаются по культурному и финансовому уровню, добавляет издание.
Вскоре большинство жителей крупных городов Германии могут составить лица с «мигрантским прошлым», пишет автор материала Der Tagesspiegel Барбара Йон. Эта ситуация уже наблюдается во Франкфурте-на-Майне: в 2017 году 51,2% городского населения родились не в Германии или имели родителей — не немцев. Следующими в этом отношении идут Аугсбург и Штутгарт, или же они уже достигли этого статуса.
При этом, как следует из данных Федерального статистического ведомства Германии, каждый четвёртый житель ФРГ, не учитывая беженцев, имеет мигрантское прошлое. «Тенденция роста доли мигрантов в населении необратима», — утверждает автор. Представление о том, как выглядят города, большинство жителей которых составляют мигранты, дают Роттердам и Амстердам. «Оказалось, что страхи многих представителей коренного населения, что они станут незначительным меньшинством, были необоснованны. Ошибочно было думать, что образуется новое большинство, которое их заменит», — пишет Йон.
«Новое большинство населения»состоит из многих групп мигрантов, которые очень сильно отличаются друг от друга образованием, этнически, а также в культурном и финансовом плане. Как по отношению к себе, так и по отношению к другим группам они очень разобщены, как и коренное население», — продолжает автор. Таким образом, образуются новые политические союзы из представителей коренного населения и людей с «мигрантским прошлым».
«Подтверждается факт, что ответственность за экономический и социальный подъём несёт не только коренное население, но и всё общество», — резюмирует автор Der Tagesspiegel.
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