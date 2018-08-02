Welt: мигранты пошатнули испанское гостеприимство

Испания опередила Италию и превратилась в «главную лазейку беженцев» из Африки в ЕС, сообщает Die Welt. Если десятилетие назад Мадриду удалось справиться к наплывом мигрантов, то в последние годы ситуация становится всё более напряжённой, и общественное недовольство грозит привести к подъёму «популистских» партий в стране, отмечает издание.

Когда в июне новый премьер-министр Испании Педро Санчес принял 629 беженцев с блуждающего в Средиземном море судна Aquarius, социалистическое правительство страны высоко оценило этот «гуманитарный жест», пишет журналист Die Welt Уте Мюллер. Однако сейчас общественное настроение в Испании грозит испортиться, так как она опередила Италию, став «главной лазейкой беженцев из Африки».

До середины июля число беженцев в Испании увеличилось более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом. Только в прошлую пятницу, субботу и воскресенье испанские службы спасли более 1400 беженцев на южном побережье страны. По данным испанских властей, 38% всех мигрантов в ЕС движутся через Испанию. «Мы не можем выдать всем документы, Испания не может принять миллионы африканцев», — заявил председатель консервативной Народной партии Пабло Касадо. Цель Касадо заключается в том, чтобы «разоблачить социалистов и их инсценировку гуманистической иммиграционной политики», отмечает автор.

В свою очередь, социалисты отвергают подобные обвинения и возлагают вину за нынешний хаос на предшествующее консервативное правительство Мариано Рахоя, которое не подготовилось к наплыву беженцев. По данным Международного института мира, испанцы сумели справиться с первыми волнами иммиграции в 2005-м и 2006 году благодаря соглашениям с западноафриканскими странами. Однако многие из этих соглашений устарели и должны быть обновлены. Уровень депортаций упал до 37%. Часто родные страны беженцев отказываются принимать их обратно, так как у них отсутствует загранпаспорт. Большинство мигрантов «залегают на дно» в Испании или выезжают в другие страны ЕС к своим родственникам или друзьям.

Как пишет Мюллер, спокойствию испанцев может наступить конец, если в будущем произойдут сцены, подобные тем, которые имели место на прошлой неделе. Во время штурма ограды на границе испанского полуанклава Сеута 600 мигрантов использовали огнемёт и негашеную известь, в результате чего 22 служащих гражданской гвардии Испании были госпитализированы. «Это была организованная атака, столько жестокости мы ещё никогда не видели», — заявил мэр Суеты Хуан Хесус Вивас. «Если испанское правительство вскоре не признает, что иммиграция представляет собой проблему, то Испании тоже грозит возникновение популистских партий», — резюмирует автор Die Welt.