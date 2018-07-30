La Vanguardia: Испания бьёт тревогу из-за «неожиданного» массового прибытия мигрантов

Правительство Испании признало, что страна оказалась в «чрезвычайном положении» из-за значительного увеличения числа беженцев, прибывающих по Средиземному морю, сообщает La Vanguardia. При этом отмечается, что премьер-министр страны Педро Санчес обратился к ЕС за «дополнительной чрезвычайной помощью».

В заголовках испанской прессы миграционный вопрос не уступает центральное место никакой другой теме все два месяца нахождения у власти нового премьер-министра Испании Педро Санчеса, пишет La Vanguardia.

Издание отмечает, что, прежде всего, речь идёт о решении принять судно Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов, а также о значительном увеличении числа мигрантов, прибывающих в Испанию по Средиземному морю, что заставляет испанское правительство признать, что страна оказалась в «чрезвычайном положении».

О том, что Испания переживает настоящий миграционный кризис, свидетельствует резолюция, подписанная госсекретарём по вопросам безопасности Аной Ботельей. По данным испанской газеты, в резолюции рассматриваются «данные государственных закупок для удовлетворения потребностей в размещении, содержании, поддержании в порядке и других мерах, осуществляемых в связи с неожиданным прибытием судов с иммигрантами к берегам Испании».

Документ призывает власти Испании «незамедлительно принять все необходимые меры для скорейшего и эффективного реагирования на миграционную ситуацию».

Издание отмечает, что в общей сложности Министерство внутренних дел страны требует выделения из бюджета около €3,5 млн не позднее, чем через месяц. При этом в документе подчёркивается, что июнь оказался особенно тяжёлым для Испании месяцем — тогда в страну прибыло 3060 беженцев из стран Африки, что превышает аналогичный показатель 2016 года в три раза. По данным правительства, с 1 января 2018 года в Испанию прибыло уже приблизительно 5600 беженцев, то есть всего лишь на 900 человек меньше, чем за весь прошлый год.

«Показатель, который не уменьшается, а будет лишь возрастать», — отмечается в резолюции.

В то же время Испания обратилась к ЕС, а именно к Европейской комиссии, с просьбой оказания дополнительной «чрезвычайной» помощи в связи с ростом иммиграции. Источники издания в правительстве отметили, что Педро Санчес направил соответствующее послание председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру.

При этом пресс-секретарь главы Европейской комиссии Наташа Берто поспешила заверить, что ЕС находится в курсе ситуации и продолжает пристально за ней следить. Берто также добавила, что ситуация, в которой оказалась Испания, «не нова».

Пресс-секретарь напомнила, что на прошлогоднем саммите страны Европейского союза дали понять, что «будут поддерживать Испанию и другие страны» в случае необходимости, сообщает La Vanguardia.