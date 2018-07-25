«Право на работу вместо пособий» — французский эксперт объяснил, как справиться с миграционным кризисом в Европе

Запад совершает ошибку, принимая у себя мигрантов из бедных стран и отказывая им в праве на работу, отмечает на страницах Le Figaro эксперт Ферган Азиари. Представление о том, что Запад должен оказывать благотворительность «всем несчастным» мира в качестве расплаты за колониальное прошлое только озлобляет европейцев и настраивает их против мигрантов. В то же время отказ от социальных выплат мигрантам и предоставление им права на работу помогли бы ослабить напряжение в обществе и способствовать его процветанию, уверен автор.

«Мы не можем принять у себя всех несчастных мира, но мы должны внести свою лепту», — этой фразой, по мнению обозревателя Le Figaro, эскперта в области экономики и политики Фергана Азиари, в сегодняшней Европе исчерпывается отношение к проблеме иммиграции из бедных стран. Европейцам предписывается стать «щедрой душой», «размеры благотворительности которой равны глубине карманов налогоплательщиков». Согласно этой доктрине, иммигрантов необходимо принимать и выдавать им субсидии, в то время как местным жителям предлагается «потуже затянуть пояса».

Однако, как отмечает автор, учёные уже обнаружили связь между размером социальных расходов, выделяемых государством на нужды мигрантов, и уровнем недоверия населения к приезжим. Эта тенденция хорошо видна на примере возмущения бюджетным финансированием медицинской помощи мигрантам, попавшим в чрезвычайную ситуацию, — хотя речь идёт всего об 1% бюджета государства.

Все подобные действия приводят к восприятию мигрантов как «шайки паразитов», судьба которых — питаться крошками со стола «принимающего государства», полагает автор.

Ещё большее раздражение у публики, по мнению Азиари, вызывают внушения о вине Запада во всех напастях Африки. От потомков граждан колониальных держав требуют «расплаты за действия, которые они не совершали», в то время как ответственность африканских политических элит, погрязших в коррупции, полностью игнорируется, замечает автор статьи.

«Не нужно быть экспертом по экономическому развитию, чтобы констатировать отсутствие связей между колониальным прошлым и процветанием или бедностью»,— пишет Азиари, напоминая, что в 60-х годах XX века ВВП на душу населения в большинстве стран Африки был сопоставим с показателями Южной Кореи. Кроме того, Гонконг и Сингапур, одни из богатейших городов мира, — тоже бывшие колонии, замечает эксперт.

Единственный способ побороть бедность в южных странах европейцы видят в оказании им финансовой помощи. При этом гораздо лучшим решением было бы расширение торгового сотрудничества между двумя континентами, уверен обозреватель Le Figaro.

Подобным образом, правительства западных стран совершают ошибку, принимая у себя беженцев, при этом отказывая им в праве на работу и коммерческую деятельность, убеждён автор статьи. Возможность работать помогла бы ускорить социальную адаптацию мигрантов, снять нагрузку с системы социальных выплат, а также улучшило бы имидж приезжих в глазах местного населения, считает Азиари.

Более того, по словам эксперта, сами мигранты были бы рады применению принципа Trade, not aid! («Торговля, а не помощь!» — ИноТВ). Как показывают исследования экономистов Оксфордского университета, многие мигранты бегут из центров по приёму беженцев ООН, чтобы трудоустроиться на теневом рынке, как только появляется возможность. В то же время, если беженцы получают право работать, — как показывает опыт Уганды — они открывают собственный бизнес и берут на работу местных жителей.