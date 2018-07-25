Guardian: заинтересуют материально — ЕС будет платить по 6 тысяч евро за каждого принятого мигранта

Страны ЕС смогут получать по €6 тыс. за каждого мигранта, размещённого на территории страны в специальных безопасных центрах, сообщает The Guardian. Как отмечает издание, с таким предложением выступила Европейская комиссия, пытающаяся распределить расходы на мигрантов, которые «падают тяжёлым бременем» на средиземноморские государства и страны, которые уже разместили у себя большое количество мигрантов.

Страны ЕС смогут получать по €6 тыс. за каждого мигранта, размещённого на территории страны в специальных безопасных центрах, сообщает The Guardian.

Согласно документу Европейской комиссии, опубликованному во вторник, «контролируемые центры» будут заниматься «упорядоченной и эффективной обработкой» заявлений о предоставлении убежища людям, спасённым в Средиземном море.

Брюссель надеется, что выплаты помогут «снизить давление на Италию». Ранее министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини отказался пускать суда с мигрантами в итальянские порты. Однако в понедельник правительство страны заявило, что позволит судам находиться в портах в течение пяти недель, а ЕС тем временем разрабатывает новую политику предоставления убежища.

Лидеры ЕС договорились создать безопасные центры для обработки заявок о предоставлении убежища мигрантам на ночном саммите в прошлом месяце, напоминает британское издание. Однако вскоре этот план оказался под угрозой срыва, когда Австрия, Франция, Германия и Италия заявили, что они не собираются создавать такие центры.

Во вторник Европейская комиссия предоставила подробности о центрах и пообещала «полную оперативную поддержку»: команды пограничников, сотрудников по вопросам убежища, переводчиков и должностных лиц, которые будут заниматься отправлением в страну происхождения тех, кому было отказано в предоставлении убежища.

Все расходы при этом будут покрываться средствами из бюджета ЕС, включая оплату в размере €6 тыс. за каждого принятого мигранта. Европейская комиссия пытается распределить расходы на мигрантов, которые «падают тяжёлым бременем» на средиземноморские государства и страны, которые уже разместили у себя большое количество мигрантов.

В среду предложения Европейской комиссии обсудят послы стран — членов ЕС, однако пока остаётся неясным, поддержат ли эту идею европейские страны, отмечает The Guardian.