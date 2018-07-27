Le Monde: в Венгрии ввели налог на одобрение миграции

В Венгрии ввели закон, по которому любая деятельность в образовании и СМИ, которая одобряет иммиграцию, будет облагаться дополнительным налогом в размере 25%, сообщает Le Monde. Правительство объясняет это борьбой против иммиграции, критики закона, в свою очередь, опасаются, что это приведёт к самоцензуре в преподавательской среде.

В Венгрии приняли закон, облагающий налогом в размере 25% любую деятельность, которая представляет миграцию в позитивном ключе, сообщает Le Monde. И этот закон, например, напрямую ударит по преподавателям, которые ведут в университетах курсы по данной тематике.

Издание пообщалось с одним из них, Бернхардом Ноллом, который уже четыре года ведёт в престижном частном вузе Будапешта курсы по европейской политике иммиграции. «Это недопустимое нарушение моей академической свободы. По своему замыслу этот закон крайне расплывчатый, его цель — заставить людей, которые работают с этим вопросом, прибегать к самоцензуре», — приводит газета его слова.

В частности, если Нолл решит снова вести свой курс в будущем году, ему придётся заплатить государству дополнительно 25% от денег, которые он получает от неправительственных организаций, от международных компаний или частных фондов. Это может сильно сказаться на рентабельности его преподавания. Также ему придётся назвать государству своих донаторов.

Закон, который вступит в силу в конце августа, был предложен премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Под удар попадает как вся образовательная деятельность, так и кампании в СМИ и «пропагандистская активность». Орбан говорит о том, что это позволит бороться против иммиграции, а все собранные средства будут использованы для укрепления границ страны.

Однако, как пишет Le Monde, то, как этот закон проводили, придаёт ему привкус политической провокации. Дело в том, что образовательную сферу добавили в законопроект в последний момент. Европейская комиссия собирается оспорить этот закон и выступает против подобных инициатив Венгрии по противодействию миграции.

У самого Орбана впереди выборы в европейский парламент, и он рассчитывает, что «его авторитарная политика одержит верх» над старыми христианскими демократами и социал-демократами, которые в политическом плане правят в Европе с окончания Второй мировой войны, пишет автор статьи.