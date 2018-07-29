Die Welt: Россия Европе не ровня, но для мигрантов из бывшего СССР — «страна мечты»

Во многих отношениях Россия не может сравниться с Европой, пишет Die Welt. Впрочем, для миллионов людей из бывших республик Советского Союза «путинская империя остаётся страной первого выбора», что делает её одной из самых привлекательных для мигрантов стран в мире, отмечает журналист немецкой газеты.

Столица Российской Федерации — цель иммигрантов, пишет немецкая газета Die Welt.

«Ситуация в России многим привилегированным москвичам и петербуржцам, может, и кажется критической, для большого количества жителей самых бедных бывших центрально-азиатских республик Советского Союза Российская Федерация, однако, страна мечты, несмотря на экономическую нестабильность и отсутствие политической свободы», — отмечает автор статьи.

Журналист Die Welt даже побеседовал с молодым врачом из Киргизии и мелким предпринимателем из Таджикистана. К его удивлению они отказались говорить о российской политике, а вместо этого «восхищались возможностями», которые открываются перед ними в Москве — в отличие от стран, откуда они приехали.

Несмотря на то что во многих отношениях Россия «не может сравниться» с Европой, для миллионов людей из бывших республик Советского Союза «путинская империя остаётся страной первого выбора», подчёркивает автор.

В свою очередь, это делает Российскую Федерацию «одной из самых привлекательных для мигрантов стран в мире», констатирует журналист немецкой газеты.