На Украине «изначальные надежды» уступили место недоверию и мрачным настроениям, пишет Telepolis. Демократия в бывшей советской республике потерпела фиаско, а сама страна «смертельно больна и пустеет», констатирует журналист немецкого издания.

Демократия на Украине потерпела фиаско, констатирует немецкое издание Telepolis.

«Две трети украинцев считают, что страна идёт в неверном направлении, политический класс себя изжил, а массовая эмиграция — следствие западной политики», — пишет автор статьи Флориан Рётцер.

Когда в следующем году на Украине будут проходить парламентские выборы, стабильности в стране будет ещё меньше, убеждён журналист Telepolis. «Изначальные надежды» уступили место «недоверию и мрачным настроениям».

Украина при нынешнем руководстве, которое остаётся у власти благодаря кредитам и военной помощи Запада, «смертельно заболела», диагностирует Рётцер.

Более того, Украина элементарно «пустеет», продолжает автор статьи. Многие украинцы «эмигрируют в поисках спасения». В частности, это вызвано тем, что «Запад со своей политикой и поддержкой коррумпированного режима всё никак не откажется от антироссийского курса», поясняет журналист немецкого издания.

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, 62% процента жителей Украины хотят, чтобы война на востоке страны наконец-то закончилась. Это, однако, совершенно не входит в планы украинского правительства, поскольку в противном случае оно лишится поддержки Запада, подчёркивает Флориан Рётцер.

По данным же интернет-портала Ukrainianpeopleleaks, каждую минуту из Украины уезжают два человека, отмечает автор статьи. С момента запуска сайта — 20 марта 2018 года — страну уже покинули 360 тыс. человек, уточняет журналист Telepolis.