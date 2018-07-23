Tagesspiegel: немецкие архитекторы построят в Киеве «музей майдана»

Вблизи майдана в Киеве, на котором 2014 году произошли массовые беспорядки, немецкие архитекторы создадут музей «революции достоинства», сообщает Der Tagesspiegel. Как заявил будущий директор музея Игорь Пошивайло, несмотря на «отсутствие исторической дистанции», экспозиция музея с «артефактами революции» будет «актуальной и через 10-20 лет».

На холме вблизи площади независимости, где в 2014 в стычках с силами правопорядка погибли более 100 человек, планируется создание музея «революции достоинства», пишет журналист Der Spiegel Франк Херольд. Победителем в международном конкурсе на лучший архитектурный проект стали берлинские архитекторы Ян Кляйхюз и Йоханнес Кресснер.

«Мы долго думали, стоит ли нам принимать участие, знаем ли мы вообще достаточно о событиях в Киеве в 2014 году. Однако всё-таки здание музея — это высший пилотаж в архитектуре, и эта задача нас заинтриговала», — заявил Кляйхюз. Проект вдохновлён спонтанно созданными памятниками на «Аллее Небесной Сотни». «Путь на холм не прямой. Так как вдоль улицы есть много памятников, то путь к музею тоже задан не однозначно. Путь имеет много поворотов. И мы продолжаем его нашим зданием», — рассказал Кляйхюз.

По мнению берлинских архитекторов, в создании памятника в Киеве удалось найти «непафосное решение». «Разумеется, музей должен быть обращён не только назад, быть понят не только как место памяти. Он также должен указывать в будущее», — отметил Кляйхюз. По словам уже назначенного генерального директора будущего музея, Игоря Пошивайло, проект имеет «неоклассический» стиль. Он неоднократно рассказывал украинским СМИ историю собрания, которое будет выставлено в залах. Ещё за месяц до стычек в феврале 2014 года образовалась маленькая группа музеологов, историков, археологов и членов «самообороны майдана».

Сегодня собрание охватывает более 2500 тысяч экспонатов, с помощью которых музей расскажет «историю основания суверенного украинского национального государства». «Артефакты революции» — это части баррикад, оснащение демонстрантов, куклы в телогрейках и с противогазами, катапульты, граффити, аудио и видеозаписи и новогодняя ёлка весом в 40 тонн. Как отметил Пошивайло, «историческая дистанция, конечно, ещё отсутствует». Однако экспозиция будет «актуальной и через 10 или 20 лет», заверил будущий директор музея.