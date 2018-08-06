Fox News: истерия левых в США достигла нового предела

Не сумев добиться свержения ненавистного им Дональда Трампа, американские левые обозлились настолько, что переключили свой гнев на сами США, констатирует ведущий Fox News Такер Карлсон. Как отмечает журналист, теперь в среде левых считается абсолютно нормальным ставить интересы мигрантов выше забот американских граждан, а людей, защищающих американские законы, именовать преступниками.

Левые вот уже почти два года ведут сопротивление против Дональда Трампа, однако он упрямо отказывается покидать пост демократически избранного президента нашей страны.

Так и не сумев до сих пор сместить его ни при помощи импичмента, ни посредством ареста, ни через травлю, ни любыми другими методами, левые всё же не сдались — только стали ещё злее, и теперь их ярость совершенно их перекосила; они злятся так сильно, что обычно употребляемые ими эпитеты затёрлись и потеряли свою силу.

Сексистом Трампа больше никто не называет, и даже ксенофобом звать перестали — это слишком хорошие слова. Он теперь — Муссолини, Сталин, Гитлер, а может — и вся эта троица в одном флаконе плюс Джеффри Дамер и Джон Уэйн Гейси (печально известные американские серийные убийцы. — ИноТВ). Стоп, подождите — всё равно недостаточно плохо получается. Он — буйно помешанный римский император, убивший собственную мать и сжёгший собственную столицу дотла, вот он кто. Вот это уже на что-то похоже.

ЭКСПЕРТ CNN: Трамп — самый настоящий Нерон, который наблюдает за тем, как горит Запад.

ЭКСПЕРТ MSNBC: Он нездоров, вот и весь сказ. Президент США полностью слетел с катушек, и с каждым днём ему становится только хуже.

ЭКСПЕРТ MSNBC: Люди, которых мы видели на днях вечером на том митинге… Если у него вот такие сторонники, они просто тронутые.

КАРЛ БЕРНШТЕЙН, политический эксперт CNN: То, что происходит на наших глазах при президенте Трампе — хуже чем, Уотергейтский скандал.

Слыхали, да? «Хуже, чем Уотергейтский скандал», — говорит человек, который со времён этого скандала и не работал.

Но всё именно настолько плохо, да. Левые хотят, чтобы Трамп немедленно ушёл, но по какой-то

уму непостижимой причине, он до сих пор сидит в Белом доме. Можете себе представить, насколько они раздосадованы — а раздосадованы прогрессисты настолько, что переключили внимание с президента на сами Соединённые Штаты. Нашу страну, говорят они нам, надо разрушить бульдозерами до основанья, а затем перестроить в соответствии с революционными принципами, одобренными студсоставом Оберлинского колледжа (частный гуманитарный ВУЗ в штате Огайо; знаменит тем, что первым в США стал принимать в студенты женщин и чернокожих — ИноТВ) и, конечно же, большинством пользователей «Твиттера».

В качестве первого шага нужно будет пригласить всех бедняков планеты Земля завтра же перебраться сюда, чтобы жить тут на федеральные пособия за ваш счёт. А любые менее радикальные решения суть проявления расизма. Анджела Рай именно это и заявила на CNN, посмотрите.

АНДЖЕЛА РАЙ, политолог, общественный деятель: В основе этой процедуры (по разлучению нелегальных мигрантов с детьми на американской границе — ИноТВ) лежат именно что расизм и запугивание. И если вы не понимаете, что ваш президент начал свою предвыборную кампанию с обещания построить стену, чтобы не пускать…

СОБЕСЕДНИК: Мой президент? Он вообще-то наш президент, Анджела. Он — президент Соединённых Штатов.

АНДЖЕЛА РАЙ: Нет, мне он не президент, нет. Я никогда в жизни не признаю президентом ксенофоба. (…) Я хотела бы рассказать вам, из какого региона Африки приехали сюда мои предки, по крайней мере, некоторые из них, но я этого не знаю, потому что те же ксенофобы, которые сейчас разлучают людей с детьми, а потом высылают их вон из страны, и привезли моих предков сюда на корабле в качестве рабов. С чем я вас и поздравляю.

Если прислушаться, то можно услышать, что соблюдение федерального законодательства у нас теперь приравнивается к рабовладению. Вот что нам рассказывает CNN. Вы-то, быть может, так не считаете, а вот в стане левых это вдруг стало прописной истиной. Например, в штате Нью-Йорк активист Зефир Тичаут пообещала, что если её осенью изберут генпрокурором штата, она начнёт сажать агентов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в тюрьму.

ЗЕФИР ТИЧАУТ, кандидат на пост генпрокурора штата Нью-Йорк: ICE нужно распустить. И я это заявляю, будучи кандидатом на один из главных постов в правоохранительной системе страны. Став генпрокурором, я буду и дальше выступать против ICE, я буду возбуждать дела против ICE за её преступления…

Иными словами, те, кто обеспечивают соблюдение законов — на самом деле преступники, а нелегальные мигранты — на самом деле американцы, а вот гражданам, которые усердно работают, вступают в брак и растят своих детей должно быть стыдно. Война — это мир, свобода — это рабство, в незнании — сила. Оруэлл это всё увидел ещё семьдесят лет назад, а мы теперь этим живём.

Дата выхода в эфир 03 августа 2018 года.