Fox News: истерия левых в США достигла нового предела
Левые вот уже почти два года ведут сопротивление против Дональда Трампа, однако он упрямо отказывается покидать пост демократически избранного президента нашей страны.
Левые вот уже почти два года ведут сопротивление против Дональда Трампа, однако он упрямо отказывается покидать пост демократически избранного президента нашей страны.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что власти страны рассматривают возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией.
В Калининграде арестован сотрудник исправительной колонии №9, подозреваемый в избиении заключённого. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональный СК.
Суд в Херсонской области отказался выпустить главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из стеклянного бокса на время заседания.
Российская сторона в течение суток зафиксировала в Сирии шесть случаев нарушения перемирия. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.
Бразильский полузащитник лондонского «Челси» Виллиан заявил, что не хочет уходить из команды.
Россельхознадзор с августа 2015 года уничтожил более 26 тыс. тонн продукции, ввозимой из стран, в отношении которых было введено продовольственное эмбарго. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение службы.
Поединок между россиянином Михаилом Алояном и южноафриканцем Золани Тете в рамках 1/4 финала второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) пройдёт в России.
Военнослужащие Уральской танковой дивизии Центрального военного округа в ходе учений на полигоне в Челябинской области разгромили силы условного противника.
В Донецкой области в городе Снежное проходят траурная панихида и митинг, посвящённые четвёртой годовщине гибели фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина.
Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась впечатлениями от победы на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне.
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Евросоюз готов присоединиться к восстановлению «освобождённых территорий Донецкой и Луганской областей».
Синоптики предупредили о возвращении в столицу жары к выходным. Отмечается, что температура воздуха приблизится к 30-градусной отметке после небольшого спада в середине недели.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый 6 августа рейтинг спортсменов.
Нападающий сборной России по футболу и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба стал первым российским спортсменом, озвучившим автомобильный навигатор.
Экс-посол США в России Майкл Макфол считает, что американский актёр и российский гражданин Стивен Сигал на посту спецпредставителя МИД России не сможет улучшить отношения Москвы и Вашингтона.
В ходе модернизации авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» планируется доработка под палубные самолёты МиГ-29К/КУБ. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Невского проектно-конструкторского бюро (ПКБ) Сергей Орлов.
В Кемеровской области установили рекорд России по изготовлению композиции из пончиков.
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый 6 августа рейтинг спортсменок.
В одном из старейших кинотеатров индийского города Калькутта, Priya Cinema, произошёл пожар.
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Американский журнал National Interest заявил о наличии секретного оружия у российского танка Т-14 на базе «Арматы» — комплекса активной защиты «Афганит».
Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что Катар не должен был получить право на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Крыму пресекли попытку ввоза на полуостров боеприпасов.
В Министерстве иностранных дел Белоруссии считают «варварским и бесчеловечным актом терроризма» попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика — за сутки по нему проехало в обе стороны более 32 тыс. транспортных средств.
Руководство греческого футбольного клуба ПАОК отказалось от идеи подписания контракта с шведским полузащитником Понтусом Вернблумом.
Следователи ГСУ СК по Москве по результатам проведённой проверки возбудили уголовное дело в отношении 18 лиц по факту незаконной организации и проведения азартных игр. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
Россиянка Светлана Кузнецова одержала победу над хорваткой Донной Векич в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне.
В Китае проведено успешное испытание гиперзвукового летательного аппарата.
В Ханты-Мансийском автономном округе в результате столкновения легкового и грузового автомобилей на трассе погибли три человека.
Украинская сторона не предоставляет российским следователям информацию о военнослужащих, которые могут быть причастны к гибели фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина в Донбассе.
Подозреваемых в убийстве своего отца в Москве сестёр Хачатурян посадили в СИЗО в разные камеры.
Гражданина США Джона Мартина, который был задержан у берегов Чукотки, направили на десятидневный курс реабилитации в Чукотскую окружную больницу. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в регионе.
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Число погибших в результате землетрясения на острове Ломбок в Индонезии возросло до 91, сообщает Associated Press.
Четыре человека погибли при пожаре во времянке в Абакане (Хакасия), сообщили в региональном управлении МЧС.
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за прошедшие сутки.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио не намерен присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия, однако будет содействовать диалогу между ядерными и неядерными государствами.
Число погибших в результате землетрясения, которое произошло на острове Ломбок в Индонезии, может возрасти после того, как спасатели расширят зону поиска.
Американская актриса Шарлотта Рэй, известная по ситкомам «Разные линии» и «Факты из жизни», умерла в возрасте 92 лет.
Япония заявила протест России в связи с размещением истребителей Су-35С на острове Итуруп, который относится к южной группе Большой гряды Курильских островов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Сугу.
Посольство России в Джакарте не получало информации о российских туристах, которые могли пострадать при землетрясении в Индонезии.
В Москве в понедельник, 6 августа, ожидается до +27 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
Японский премьер-министр Синдзо Абэ выступил за личную встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для разрешения проблемы ядерного разоружения.
Минэкономразвития предложило учесть в тарифах на услуги ЖКХ размер увеличения НДС на 2 процентных пункта, что позволит уберечь финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций. Об этом пишет газета «Известия».
Госсекретарь США Майк Помпео заявил об обеспокоенности США сообщениями о «жестокости иранского режима по отношению к безоружным гражданам».
Полиция Испании задержала одного гражданина Армении и двух граждан Грузии по подозрению в связях с организованной преступностью.
Министерство транспорта России предложило увеличить выделяемую на содержание региональных дорог долю средств до 50% к 2023-2024 годам, сообщает газета «Известия».
Посольство России в Соединённых Штатах прокомментировало сообщение официального представителя Госдепартамента о вызове временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова для затребования «ответа за агрессивное вмешательство России» в американскую внутреннюю политику.
В Новом Орлеане обнаружили «капсулу времени» с вещами времён Конфедерации, заложенную в 1913 году. Об этом сообщает CNN.