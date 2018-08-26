Libération: марш неонацистов заставил шведского премьера задуматься об ужесточении излишне либерального законодательства

Около трёхсот неонацистов прошли в минувшую субботу маршем по центру Стокгольма, сообщает Libération. Как передаёт издание, эта акция и сопровождавшие её протесты общественности заставила премьер-министра страны заявить о намерении запретить деятельность нацистских организаций в стране. Как поясняет газета, сторонники неонацистских идей в последние годы становятся в Швеции всё активнее, пользуясь либеральным законодательством в отношении свободы слова и собраний в стране.

Около трёхсот активистов неонацистского движения прошли в субботу маршем по улицам Стокгольма, сообщает Libération. Как передаёт издание, шествие проходило под вооружённой охраной полиции под окрики протестующих. Члены Движения нордического сопротивления собрались в разгар дня на центральной площади шведской столицы, в двух шагах от Дворца правосудия.

Созданная в 1997 году организация Движение нордического сопротивления является, по словам «антирасистского» журнала Expo, «самой агрессивной нацистской группировкой в Швеции», многие члены которой привлекались к уголовной ответственности. Движение открыто пропагандирует «расистскую и антисемитскую идеологию» и ставит перед собой задачу установления в скандинавских странах национал-социалистического режима.

Одновременно с маршем неонацистов на подходах к площади собрались сотни протестующих, пытавшихся заглушить выступления неонацистов, скандируя антифашистские слоганы. Среди участников протестного митинга была и министр культуры и демократии Швеции Алис Ба Кунке, дочь выходца из Гамбии, в сопровождении писательницы румынского происхождения Эди Фрид, пережившей Освенцим. Как сообщается, две группы демонстрантов удерживались на расстоянии друг от друга силами правопорядка.

В этот же день премьер-министр Швеции Стефан Лёвен объявил о своём намерении запретить деятельность неонацистских организаций в стране. По словам издания, голоса немногочисленных сторонников неонацистских идей в последние годы становятся всё слышнее в шведском общественном пространстве и социальных сетях, пользуясь либеральным законодательством в отношении свободы слова и собраний. Так, Движение нордического сопротивление впервые в этом году представит список из 24 кандидатов на парламентах выборах, намеченных на 9 сентября. При этом, как отмечает издание, его шансы набрать необходимые для прохождения в риксдаг 4% голосов близки к нулю.