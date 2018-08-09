Ouest-France: эксперимент в австрийской школе сделал из школьников нацистов

Австрийская прокуратура возбудила дела в отношении пяти школьников, увлёкшихся «игрой в нацизм» после школьного курса, посвящённого опасностям пропаганды в нацистской Германии, передаёт Ouest-France. Как сообщает издание, после просмотра фильма, призванного продемонстрировать механизмы идеологической обработки в Третьем рейхе, ученики принялись увлечённо играть в «эсэсовцев», отправляющих евреев в «газовые камеры».

Педагогический эксперимент в одной из австрийских школ, призванный продемонстрировать ученикам механизмы идеологической обработки в нацистской Германии, закончился уголовными делами в отношении пяти школьников, сообщает Ouest-France.

Инцидент произошёл после того, как школьный учитель решил познакомить учеников с американским фильмом «Волна» 1981 года выпуска, а также с книгой писателя Тодда Стрессера под тем же названием. Как поясняет издание, эти широко использующиеся в мировой педагогической практике произведения рассказывают о реальном эксперименте 1967 года, проведённом американским школьным учителем.* Однако если в фильме чрезмерный энтузиазм учащихся был вызван участием в деятельности структуры, подобной нацистской, то в австрийской школе подобный эффект был вызван всего лишь просмотром фильма и чтением книги, отмечает Ouest-France.

Как сообщается, после просмотра картины некоторые из учеников на переменах взяли привычку «перевоплощаться в эсэсовцев», в то время как другим детям отводилась роль «евреев» , которые в конечном итоге оказывались в «газовых камерах». Кроме того, предполагаемый 15-летний лидер движения требовал, чтобы к нему обращались с нацистским приветствием.

Как сообщили в прокуратуре австрийского города Айзенштадт, следствие ведётся в отношении 10 учеников, при этом уголовные дела возбуждены против пяти из них.

В качестве оправдания предполагаемый зачинщик заявил, что «никто не воспринимал установленные ритуалы всерьёз», и признал случившееся «большой глупостью», передаёт издание.

Как напоминает Ouest-France, после 1947 года в Австрии — близко ассоциированной с преступлениями Третьего рейха — было принято одно из самых строгих в мире законодательств в отношении ревизионизма, отрицания холокоста и любой нацистской деятельности.

* Речь идёт об эксперименте «Третья волна», проведённом школьным учителем истории Роном Джонсом над учащимися 10 класса американской средней школы с целью показать принципы работы нацистской пропаганды. Учащимся предлагалось вступить в молодёжную организацию с жёсткими правилами и структурой, вскоре после чего они с энтузиазмом занялись вербовкой новых членов и доносительством (прим. ИноТВ).