ERR: Россия напомнила о Нюрнбергском трибунале участникам акции в честь эсэсовцев в Эстонии

Российское посольство в Эстонии призвало уважать решение Нюрнбергского трибунала и память жертв нацизма, осудив очередную памятную акцию у мемориала эсэсовцам в Синимяэ. Члены правительства Эстонии не принимали участия в мемориальной церемонии, однако министр юстиции Урмас Рейнсалу направил приветствие участникам мероприятия, сообщает ERR.

В понедельник, 30 июля, посольство России в Эстонии разместило на своей странице в Facebook заявление, в котором осудило прошедшее в Синимяэ 28 июля мероприятие в честь участников боёв 1944 года из «Ваффен-СС».

«Отмечаем, что не может быть оправдания героизации преступников из «Ваффен-СС». Они воевали за продление существования человеконенавистнического гитлеровского режима, который уничтожил миллионы людей в лагерях смерти», — говорится в заявлении.

Посольство РФ призвало уважать решение Нюрнбергского трибунала и Совета Европейского союза, профильные резолюции ООН, чтить память жертв нацизма и противодействовать «открытой глорификации нацистских преступников на эстонской земле».

Ни один член правительства Эстонии не принимал участия в мемориальной церемонии в Синимяэ. Министр юстиции Урмас Рейнсалу направил участникам мероприятия приветствие.

Дата публикации 30 июля 2018 года.