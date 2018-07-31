ERR: Россия напомнила о Нюрнбергском трибунале участникам акции в честь эсэсовцев в Эстонии

18:20
Захарова прокомментировала сообщения, что в ЦАР обнаружены тела, предположительно, трёх россиян
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что в Центральноафриканской Республике обнаружены тела, предположительно, трёх россиян.
18:11
СМИ: Экс-футболист ЦСКА Думбия продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Бывший нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия близок к переходу в клуб «Аль-Кадисия» из Саудовской Аравии.
18:10
СК: следствие по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в отношении семи обвиняемых завершено
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что предварительное следствие в отношении семи обвиняемых по делу о гибели людей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове завершено.
18:00
Международный математический конгресс пройдёт в Петербурге в 2022 году
Международный математический конгресс пройдёт в Санкт-Петербурге в 2022 году, сообщает Newinform.
17:57
Суд в Турции отклонил апелляцию об освобождении из-под домашнего ареста пастора из США
Суд в Турции не удовлетворил апелляцию американского пастора Эндрю Брансона, оставив его под домашним арестом.
17:55
Испанец Рибалта назначен спортивным директором ФК «Зенит»
Испанец Хавьер Рибалта утверждён в должности спортивного директора санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит».
17:52
Посольство России: два убитых в ЦАР человека имели пресс-карты «Известий»
В посольстве России в Центральноафриканской Республике сообщили, что у двух из трёх убитых в стране человек были при себе пресс-карты издания «Известия».
17:45
СМИ: Черышев может перейти в «Эвертон»
Полузащитник испанского клуба «Вильярреал» и сборной России по футболу Денис Черышев заинтересовал один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).
17:42
Суд в Москве арестовал ещё одного фигуранта дела о хищениях в НПО имени Лавочкина
Бабушкинский суд Москвы во вторник, 31 июля, заключил под стражу адвоката Игоря Третьякова, ещё одного фигуранта по делу о хищениях в НПО имени Лавочкина на 330 млн рублей.
17:41
На переговорах в Сочи заявили о полном освобождении сирийского города Дераа
Глава делегации Дамаска Башар аль-Джаафари в рамках десятого раунда переговоров в астанинском формате в Сочи заявил, что город Дераа и его окрестности полностью освобождены от террористов.
17:32
Экс-футболист МЮ Кантона сыграл в настольный теннис сковородой
Бывший нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Эрик Кантона сыграл в настольный теннис, используя в качестве ракетки сковороду.
17:25
Глава делегации из Чехии заявил, что не боится санкций из-за посещения Крыма
Глава чешской делегации, депутат Европарламента Яромир Когличек заявил, что он не боится возможных санкций со стороны украинских властей из-за посещения Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.
17:20
Макрон и Мэй проведут встречу во Франции 3 августа
Французский президент Эммануэль Макрон встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в пятницу, 3 августа.
17:19
Товарищеский матч «Автомобилиста» не был доигран из-за травмы одного из хоккеистов
Товарищеский матч между хоккейными клубами «Автомобилист» и «Динамо Пардубице» не был доигран из-за травмы нападающего российского клуба Александра Торченюка.
17:16
Потерпевший по делу об избиении в ярославской колонии присоединился к голодовке заключённых
Евгений Макаров, признанный потерпевшим по делу об избиении в ярославской колонии, присоединился к голодовке осуждённых, сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.
17:15
ЦБ выпустит посвящённые мультфильму «Ну, погоди!» памятные монеты
Банк России во вторник, 31 июля, выпустит памятные монеты из драгоценных и недрагоценных металлов, посвящённые советскому мультфильму «Ну, погоди!» серии «Российская (советская) мультипликация».
17:14
Гаджиев: шансы «Анжи» на то, чтобы выжить, невелики
Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал имеющиеся у клуба серьёзные финансовые проблемы и признал, что махачкалинцы могут прекратить существование.
17:07
Агент Фернандеса рассказал о будущем футболиста
Агент защитника московского ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандеса Жорже Машадо прокомментировал слухи об уходе своего клиента в один из европейских клубов.
17:02
В Николаевской области Украины русский язык лишили регионального статуса
Суд Николаевской области Украины лишил русский язык регионального статуса, сообщили в областной прокуратуре. Соответствующее решение было принято в связи с поступившим иском прокуратуры.
16:58
Спасатели начали учения в торговых центрах Иркутска
Спасатели начали учения в торгово-развлекательных центрах Иркутска, чтобы в реальных условиях изучить планировки зданий. Об этом сообщает kp.ru.
16:57
Макгрегор: мы очень близки к контракту на бой с Нурмагомедовым
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе ирландец Конор Макгрегор заявил, что близок к достижению договорённости о проведении боя с нынешним обладателем титула россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
16:56
ФСИН проведёт проверку сотрудников российских колоний на знание закона
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России проведёт проверку сотрудников исправительных учреждений на знание закона.
16:54
В Кемеровской области водителю въехавшего в остановку автобуса грозит до пяти лет лишения свободы
В Кемеровской области водителю автобуса, въехавшего в остановку в Новокузнецке, грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
16:53
Морской тральщик ЧФ провёл противоминные учения в Средиземном море
Морской тральщик «Турбинист» Черноморского флота провёл противоминные учения в Средиземном море, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
16:52
Власти Челябинской области рассказали о лидирующих позициях региона в области экспорта
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал о лидирующих позициях региона в области экспорта в 2017 году, сообщают «Аргументы неделi».
16:50
Стали известны соперники «Нижнего Новгорода» по групповому этапу Кубка Европы FIBA
В Мюнхене состоялась жеребьёвка первого раунда квалификации Кубка Европы Международной федерации баскетбола (FIBA).
16:44
СМИ: Исполнитель теракта в Манчестере ранее был эвакуирован из Ливии британскими войсками
Исполнитель теракта в британском Манчестере 22 мая 2017 года Салман Абеди был эвакуирован из зоны конфликта в Ливии военнослужащими Великобритании, пишет газета Daily Mail со ссылкой на источник.
16:37
Директора детского лагеря в Удмуртии оштрафовали за нарушения трудового законодательства
Директора детского оздоровительного лагеря «Волна» в Удмуртии оштрафовали за нарушения трудового законодательства, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
16:35
Россия, Иран и Турция выступают за сохранение суверенитета Сирии
Россия, Иран и Турция предпримут усилия для противостояния попыткам подорвать государственный суверенитет Сирии.
16:33
Губернатор Хабаровского края открыл центр робототехники в Комсомольске-на-Амуре
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт открыл научно-образовательный центр «Промышленная робототехника и передовые промышленные технологии» в Комсомольске-на-Амуре.
16:31
В Крыму заявили о существенном росте перевозок по «единому билету» благодаря Крымскому мосту
Перевозки по «единому билету» в Крым в 2018 году выросли благодаря открытию автомобильного движения по Крымскому мосту, заявили в пресс-службе «Единой транспортной дирекции».
16:31
Стали известны сроки восстановления Дзагоева от травмы
Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала информацию о сроках восстановления полузащитника Алана Дзагоева от повреждения икроножной мышцы правой голени.
16:21
Лукашенко провёл встречу с председателем Минского облисполкома
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с председателем Минского облисполкома Анатолием Исаченко.
16:19
Пять фигурантов дела об инциденте в ярославской колонии обжаловали арест
Пять фигурантов уголовного дела об избиении заключённого в ярославской колонии обжаловали арест, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря областного суда Наталию Сарбунову.
16:16
Роналду провёл первую тренировку с партнёрами по «Ювентусу»
Новичок туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду провёл первую тренировку в составе итальянского клуба.
16:06
Правозащитники предлагают выплатить избитому в ярославской колонии заключённому 10 млн рублей
Евгению Макарову, которого избили сотрудники ярославской колонии №1, предлагают выплатить компенсацию в размере 10 млн рублей. С соответствующей инициативой в Минфин планирует обратиться межрегиональная правозащитная организация «Коллективная защита».
16:00
Объём господдержки молочной отрасли Удмуртии на 12 лет превысит 23 млрд рублей
Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова заявила, что за 12 лет объём господдержки молочной отрасли составит более 23 млрд рублей. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
15:58
В вузах Хабаровского края завершилась приёмная кампания
В 14 вузах Хабаровского края завершилась приёмная кампания. Лидером признан Тихоокеанский государственный университет, в который подано почти 8,9 тыс. заявлений на очную форму обучения и 962 на заочную.
15:56
Суд продлил арест директору лагеря на Сямозере
Суд продлил до ноября арест директора парк-отеля «Сямозеро» Елены Решетовой и её заместителя Вадима Виноградова, которые обвиняются в гибели 14 детей в июне 2016 года.
15:53
МИД России опубликовал «целебное фото» с Лавровым
Министерство иностранных дел России опубликовало «целебную фотографию» главы ведомства Сергея Лаврова.
15:50
Поветкин о словах Джошуа: я бы не торопился на его месте
Российский боксёр Александр Поветкин ответил на заявления британца Энтони Джошуа о том, что бой с россиянином не станет для него сложным испытанием.
15:44
Завершено предварительное следствие в отношении семи обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
Следственный комитет России завершил предварительное следствие по уголовному делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемеровской области в отношении семи обвиняемых.
15:41
Глава МВД Италии прокомментировал ситуацию с подвергшейся нападению легкоатлеткой нигерийского происхождения
Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини ответил на критику в свой адрес из-за нападения на итальянскую легкоатлетку нигерийского происхождения Дэйзи Осакуе.
15:40
Представители «Авангарда» осмотрели ледовую арену в Красноярске
Директор по хоккейным операциям омского «Авангарда» Евгений Хацей сообщил, что представители команды осмотрели «Платинум Арену» в Красноярске.
15:33
На Ярославском шоссе полностью восстановлено движение после обрушения моста
После обрушения моста в Пушкинском районе Подмосковья полностью восстановлено движение транспорта в обе стороны на Ярославском шоссе.
15:28
Сироткин ответил на вопрос о своём будущем в «Уильямсе»
Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин ответил на вопрос о своём будущем в «Формуле-1».
15:22
Трамп: сговор не является преступлением
Президент США Дональд Трамп заявил, что «сговор — это не преступление», при этом американский лидер подчеркнул, что «никакого сговора и не было».
15:11
Детский лагерь в Свердловской области закрыли до конца лета из-за нарушений
Детский оздоровительный лагерь в Среднеуральске закрыли практически до конца лета из-за нарушений, сообщает URA.RU со ссылкой на управление Федеральной службы судебных приставов Свердловской области.
15:10
Мутко сообщил, что основные объекты Универсиады-2019 готовы к проведению соревнований
Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал, на какой стадии находится подготовка Красноярска к проведению зимней Универсиады 2019 года.
15:09
Эксперт прокомментировал решение Де Мистуры провести в сентябре консультации по Сирии
Профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев в беседе с RT прокомментировал решение спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры провести в сентябре консультации в Женеве со странами — гарантами перемирия в Сирии.