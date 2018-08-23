Euronews: немецкие геймеры и разработчики довольны появлением свастики в играх

Решение немецких властей официально снять запрет на использование нацистской символики в компьютерных играх позитивно оценили как геймеры, так и разработчики, передаёт Euronews. По мнению участников международной выставки компьютерных игр Gamescom в Кёльне, это позволит сохранить исторический контекст и обучающий характер военных видеоигр.
Разрешить использование свастики в видеоиграх — такое решение приняли немецкие власти в августе. До этого использование экстремистской символики в стране было разрешено только в фильмах и книгах, чтобы сохранить историческую достоверность.
Теперь же это правило будет распространяться и на видеоигры. Однако это не значит, что свастику смогут показать в любой игре: использование запрещённой символики должно быть тематически обосновано.
Посетители ежегодной международной выставки компьютерных игр Gamescom в Кёльне положительно смотрят на такое нововведение.
ЛЕА ДИКЕРТ, посетительница выставки:Если это рассматривать в историческом контексте, то думаю, что разрешить свастику в видеоиграх — это правильно. Ведь игры носят не только развлекательный, но и обучающий характер.
До снятия запрета создатели видеоигр были вынуждены маскировать запрещённые символы. Так, в Wolfenstein II свастику на нацистском флаге пришлось заменить на треугольный символ.
ЙОРГ ФРИДРИХ, разработчик видеоигр:Разработчики боялись сказать, о чем именно идёт речь. Они изобрели несуществующие символы. Гитлера не называли Гитлером — он был Гайлер, у него не было усиков, евреев не называли евреями. Я считаю, что это неправильно, потому что в таком случае игры совершенно лишены исторического аспекта.
Запрет на использование свастики был введён в Германии в 1990-е годы. Однако компания GAME пыталась добиться того, чтобы власти признали культурную ценность видеоигр и приравняли их к фильмам и книгам. Тема широко обсуждалась в немецкой прессе и помогла понять, какое значение сегодня придают играм в обществе.
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