Euronews: немецкие геймеры и разработчики довольны появлением свастики в играх

Решение немецких властей официально снять запрет на использование нацистской символики в компьютерных играх позитивно оценили как геймеры, так и разработчики, передаёт Euronews. По мнению участников международной выставки компьютерных игр Gamescom в Кёльне, это позволит сохранить исторический контекст и обучающий характер военных видеоигр.

Разрешить использование свастики в видеоиграх — такое решение приняли немецкие власти в августе. До этого использование экстремистской символики в стране было разрешено только в фильмах и книгах, чтобы сохранить историческую достоверность.

Теперь же это правило будет распространяться и на видеоигры. Однако это не значит, что свастику смогут показать в любой игре: использование запрещённой символики должно быть тематически обосновано.

Посетители ежегодной международной выставки компьютерных игр Gamescom в Кёльне положительно смотрят на такое нововведение.

ЛЕА ДИКЕРТ, посетительница выставки: Если это рассматривать в историческом контексте, то думаю, что разрешить свастику в видеоиграх — это правильно. Ведь игры носят не только развлекательный, но и обучающий характер.

До снятия запрета создатели видеоигр были вынуждены маскировать запрещённые символы. Так, в Wolfenstein II свастику на нацистском флаге пришлось заменить на треугольный символ.

ЙОРГ ФРИДРИХ, разработчик видеоигр: Разработчики боялись сказать, о чем именно идёт речь. Они изобрели несуществующие символы. Гитлера не называли Гитлером — он был Гайлер, у него не было усиков, евреев не называли евреями. Я считаю, что это неправильно, потому что в таком случае игры совершенно лишены исторического аспекта.

Запрет на использование свастики был введён в Германии в 1990-е годы. Однако компания GAME пыталась добиться того, чтобы власти признали культурную ценность видеоигр и приравняли их к фильмам и книгам. Тема широко обсуждалась в немецкой прессе и помогла понять, какое значение сегодня придают играм в обществе.

Дата выхода в эфир 22 августа 2018 года.